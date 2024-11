Hessen: Chinese wegen Serienvergewaltigung festgenommen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – In südhessischen Landkreis Groß-Gerau ist ein chinesischer Staatsbürger festgenommen worden, der im Verdacht steht, mehrere Frauen vergewaltigt zu haben. Die Festnahme erfolgte bereits am Donnerstag, wie die Frankfurter Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte.

Dem 43-Jährigen wird vorgeworfen, bei Wohnungsbesichtigungsterminen mehrere chinesische Frauen im Alter zwischen 19 und 33 Jahren überwältigt und in deren Wohnung vergewaltigt zu haben. Die Kontaktaufnahme mit den Frauen erfolgte über die chinesischen Onlineplattformen „Xiaohongshu“ und „WeChat“.

Bislang sind seit Januar 2024 insgesamt vier Fälle bekannt geworden, zwei in Frankfurt am Main und jeweils ein Fall in Göttingen und Mannheim. Bereits im September dieses Jahres war zur Verhinderung weiterer Straftaten eine Warnmeldung über relevante chinesische Online-Plattformen herausgegeben worden.



Foto: Polizei (Symbolfoto), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts