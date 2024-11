The Spirit of Nature

Dort, wo sich das Tal dem Ende zuneigt, die Strasse in Wiesen und Waldwege übergeht und wir nur noch die Stille der Natur um uns spüren, dort wollen wir hin und dem Leben mit all seiner Leichtigkeit begegnen. Fernab und frei von allem, was der Alltag mit sich bringt, finden wir in der nahezu unberührten Bergwelt des Ratschingstal in Südtirol (Italien) einen Ort, der unsere Seele und unser Wohlbefinden aufatmen lässt – die Tenne Lodges & Chalets. Das 5-Sterne Hotel der Familie Rainer-Schölzhorn aus Ratschings verbindet seit 2016 eine traditionelle Herkunft von Heimatliebe und Naturschätzen mit moderner Architektur und zeitlosem Design. Elegante, stilvolle Lodges und Chalets, Gourmetgenuss in der drei Haubenküche sowie Tiefenentspannung für Körper und Geist im Tenne Spa lassen uns den Moment geniessen und einen Rhythmus im Einklang mit der Natur finden. Für eine Zeit zum Anhalten. Innehalten. Ankommen.

Räume für Träume – die Lodges & Chalets

Sich fallen lassen und wissen, dass für alles bestens gesorgt ist. Die exklusiven Lodges und Chalets bieten genug Wohlfühl-Freiraum für eine ruhige, entspannte und erholsame Auszeit. Die Lodges im Haupthaus sind alle mit feinen, warmen Hölzern eingerichtet und zeigen die Verbundenheit zur Natur. Wie im Aussen, so im Innen. Von der Mountain Lodge bis hin zur Wellness oder Grand Lodge mit offenem Kamin und eigener Küche sind alle Räumlichkeiten ein wahrer Kraftort der Stille mit Blick auf die Berge. Die vier luxuriösen Chalets liegen ca. 2,5 Kilometer von den Tenne Lodges entfernt eingebettet zwischen Tannen und Fichten des Ratschingser Waldes.

Zwei Schlafzimmer mit komfortablem Doppelbett, ein offener Kamin im Wohnzimmer, ein privater Jacuzzi auf jeder Terrasse sowie eine gemeinsame finnische Sauna mit Ruheraum und Sonnenliegewiese für alle vier Chalets geben schon bei der Ankunft das Gefühl, daheim zu sein. Wenn dann noch der voll gefüllte Kühlschrank mit hausgemachten Südtiroler Köstlichkeiten für das erste Abendessen und das Frühstück am nächsten Tag auf einen wartet, ist ein perfekter Start in einen unvergesslichen Aufenthalt garantiert. Alle Chalet-Gäste können jederzeit die Wellnesseinrichtungen der Tenne Lodges nutzen und sich das Essen À-la-carte liefern lassen.

Grenzenloser Raum zum Loslassen – Wellness und Wellbeing

Wärme. Wohlfühlen. Waldblick. Der Wellnessbereich der Tenne Lodges ist der ideale Rückzugsort zum eintauchen und aufleben. Ein Panorama Infinity Pool mit Lärchenschindeln an den Wänden lässt einen direkt zu den Ratschingser Gipfeln gleiten, während nur wenige Schritte entfernt der Outdoor Whirlpool einen grenzenlosen Blick unter freiem Himmel schenkt. Für heißkalte Momente sorgen eine aromatische Bio-Sauna, eine intensive finnische Sauna sowie ein mildes Dampfbad, bei dem der Körper vollkommen zur Ruhe und in eine tiefe Entspannung kommen darf. Ein Ruheraum mit Kaminfeuer, eine Infrarotkabine mit wärmenden Sitzelementen und eine Vitalbar mit gesunden und belebenden Vitamin-Erfrischungen gönnen der Seele eine Pause von Alltag und dem Auge einen neuen Weitblick. Der Infinity Pool und die Saunen können abends auch exklusiv reserviert werden.

Wer sportlich aktiv sein möchte, hat in den Tenne Lodges & Chalets jede Menge Möglichkeiten zur Bewegung. Das Fitnessstudio mit Premium Technogym Geräten bietet eine große Vielfalt für Trainings und Workouts, bei dem man alle aus sich herausholen darf. Tagsüber gibt es zahlreiche geführte Wander, Berg- und Biketouren und im Winter auch Schneeschuhwandern, Skifahren oder Langlaufen, um den Kopf frei und das Herz glücklich zu machen.

Aromen von den Alpen bis zur weiten Welt – Genuss und Kulinarik

Liebe geht bekanntlich durch den Magen und in den Tenne Lodges & Chalets vor allem durch den ersten Biss. Von regionalen bis hin zu innovativen Konzepten wird in der Küche des Hauses altbewehrtes stets neu interpretiert. Chefkoch Mike Bräutigam kocht Essen für die Seele und verwöhnt seine Gäste mit viel Liebe zu heimischen Produkten. Da kommen u.a. Bio-Eier vom Marginterhof, alte Gemüsesorten der Familie Zössmayr oder Forellen aus der Passeirer Fischzucht auf den Tisch und werden in spannenden Gerichten wie Zucchini-Bergkäsepiccata mit geschmolzenen Tomaten und Rucola, Brathähnchentortellini mit Brennnesselcreme oder Campari-Pfeffer-Sorbet mit Schokoladencookies serviert.

Das drei Hauben Restaurant ist ein Raum für wahren Gourmetgenuss und verwöhnt seine Gäste jeden Tag mit abwechslungsreichen Highlights, immer auch mit vegetarischen sowie veganen Alternativen. Wer auf Italiens Klassiker nicht verzichten möchte, darf sich auf eine hausgemachte Pizza freuen, die in der Tenne Lodges Tradition ist und frisch aus dem Holzofen kommt. Den Abend ausklingen lässt man am besten mit einem Dilemma oder Taj Mahal an der Bar, mit einem edlen Tropfen Wein aus dem eigenen Weinkeller oder bei einem rauchigen Single Malt mit kubanischer Zigarre im separierten Fumoir.

Über die Tenne Lodges & Chalets

Die Familie Rainer-Schölzhorn begeistert seit mehr als 40 Jahren ihre Gäste und leitet über fünf Hotels in Ratschings (Südtirol, Italien). Dazu gehören das Berghotel, das Wellness Sporthotel, die Pension Rosenheim sowie das Ferienhaus Daniel. Die 5-Sterne Tenne Lodges & Chalets wurden im Dezember 2016 eröffnet, um einen Urlaub in Südtirol zu einem aussergwöhnlichen und unvergesslichen Erlebnis zu gestalten. Der älteste Sohn der Familie, Daniel Schölzhorn, leitet seitdem das Hotel Tenne Lodges sowie die Tenne Chalets, die nur 2,5 km entfernt vom Hotel liegen. Von den Eltern bis zu den Geschwistern sind heute alle in verschiedenen Bereichen für die Hotels und Häuser verantwortlich und entwickeln mit ihren kreativen Ideen die Innovationen Stück für Stück weiter. Einzigartige Kulinarische Konzepte, verwöhnende Wellnesseinrichtungen und eine traumhafte Lage in den Bergen von Ratschings runden einen Aufenthalt in den Tenne Lodges & Chalets ab.

Eine Übernachtung inkl. Halbpension kostet ab 199 € pro Person je nach Verfügbarkeit, Reisezeitraum und Lodge.

Das Chalet kostet ab 600 € pro Chalet (ohne Verpflegung) je nach Verfügbarkeit und Reisezeitraum. Der Aufenthalt im Chalet beträgt mind. 3 Nächte.

