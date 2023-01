Hi Inov investiert in Schweizer Startup Acodis

Hi Inov leitet zusammen mit VI Partners die Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 6 Millionen Schweizer Franken (umgerechnet ca. 6 Mio. Euro) des Schweizer Startups.

Acodis bietet eine intelligente Datenextraktions-Plattform an, welche Datenverarbeitung automatisiert und vereinfacht.In den letzten zwölf Monaten konnte Acodis drei der zehn größten Pharmaunternehmen als Kunden gewinnen und lancierte eine neue No-Code-Plattform für fortgeschrittene Dokumentenanalyse und Dokumentenstrukturextraktion.

Hi Inov, eine deutsch-französische Venture Capital-Gesellschaft spezialisiert auf digitale B2B-Lösungen, nimmt an einer Series-A-Finanzierung in Höhe von 6 Millionen Schweizer Franken des Schweizer Startups Acodis teil. Acodis ist eine Intelligente Dokumentenverarbeitungsplattform (IDP). Neben Hi Inov nahmen VI Partners an der Finanzierungsrunde teil.

Acodis‘ Datenverarbeitungsplattform erlaubt Unternehmen, wertvolle Daten aus beliebigen Dokumenten zu extrahieren und strukturieren. Die Plattform funktioniert in jeder Sprache und extrahiert Text, Bilder und Strukturen wie Kacheln, Tabellen und Diagramme. Dabei arbeitet das Programm mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Auf diese Weise wird die Datenverarbeitung gestreamlint und vereinfacht.

Besonders für Unternehmen aus dem Pharma- und Gesundheitsbereich ist die Plattform von großem Interesse, da diese Märkte mit vielen komplexen und nicht standardisierten Dokumenten arbeiten. Unternehmen wie Allianz, Roche, Syngenta und Rhenus Logistics arbeiten bereits mit Acodis, um ihre Datenverarbeitung zu vereinfachen und automatisieren.

Wolfgang Krause, Managing Director von Hi Inov, sagt: „Die intelligente Verarbeitung komplexer Dokumente ist ein schnell wachsender Markt. Wir freuen uns, mit Acodis eine Spitzentechnologie und ein hervorragendes Team gefunden zu haben, welches das Potenzial hat, Marktführer in diesem Bereich zu werden.“

„Diese Finanzierungsrunde ist ein klares Zeichen für die Marktrelevanz von Acodis und den Wert, den wir unseren Kunde bieten“, sagt Martin Keller, CEO von Acodis. „Wir stellen eine zunehmende Nachfrage von Unternehmen fest, unstrukturierte Daten aus Dokumenten für die Automatisierung von Geschäftsprozessen und zur Ermöglichung von Datenanalysen freizugeben.“

Von G2 wurde Acodis zuletzt als „High Performer“, „Best Support“ und „Easiest To Do Business With” ausgezeichnet.

Bild Dr. Wolfgang Krause, Managing Director von Hi Inov.

Quelle Grayling Germany