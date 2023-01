Eigenes Küchenstudio für 7hauben: SieMatic, Miele und Quooker als Partner mit an Bord

Während viele Unternehmen derzeit ihre Investitionen herunterfahren müssen, hat 7hauben, das Startup für Premium-Video-Kochkurse, den Sprung in größere Räumlichkeiten mitsamt eines eigenen Küchenstudios gewagt. In der hochmodernen Küche von Premium-Hersteller SieMatic, ausgestattet mit exzellenten Küchengeräten von Miele und Quooker, wird nun an spannenden neuen Formaten und Kochkursen getüftelt.

Mehr Flexibilität, Kreativität und Produktivität durch neues Küchenstudio

Die hochwertige Produktion von Online-Kochkursen erfordert exzellentes Equipment und vor allem eine ausgezeichnete Küche. Nachdem 7hauben in der Vergangenheit schon mit vielen erstklassigen Küchenherstellern arbeiten konnte, ist der DACH-Marktführer nun im Besitz einer eigenen Premium-Küche von SieMatic. Das bedeutet vor allem: mehr Flexibilität beim Filmen und großes Potenzial für neue Kurse, Videos und Formate.

Im Dezember konnte bereits der erste Kurs in der neuen Küche mit 4-Hauben-Koch Hannes Müller gedreht werden. „Der erste Dreh in unserer neuen Küche von SieMatic verlief reibungslos und zu voller Zufriedenheit. Wir freuen uns auf die vielen Kursdrehs, die wir 2023 in unserem 7hauben-Küchenstudio umsetzen werden“, blickt Geschäftsführer Johannes Sailer in die Zukunft.

Hochfunktionale Ausstattung für Premium Online-Kochkurse

Durch hochkarätiges Küchenequipment bietet 7hauben Spitzenköchen und -köchinnen das optimale Umfeld, um detailliert köstliche Rezepte und Kochtechniken zu zeigen. Mit Miele hat 7hauben einen langjährigen Partner ins Boot geholt sowie eine erstklassige Ausstattung, unter anderem einen Miele-Backofen und Dampfbackofen. Darüber hinaus vereinfacht der innovative Wasserhahn von Quooker mit fließend kochendem Wasser Zubereitungen wie Blanchieren und Pochieren. „Uns ist es wichtig, dass wir unseren Köchen und Experten ein perfekt ausgestattetes Küchenstudio bereitstellen, damit sie sich kreativ und technisch frei austoben können”, so CEO Johannes Sailer.

