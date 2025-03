Warum diese Strategie deine Jobsuche für immer verändern könnte?

Hör auf Bewerbungen zu schreiben – mach Unternehmen stattdessen lieber ein Angebot.

Eine Stelle ist ausgeschrieben – und 50 Bewerbungen darauf stapeln sich auf dem Schreibtisch des Verantwortlichen. Trotz Fachkräftemangels sieht Personalarbeit in Deutschland heute in weiten Teilen noch immer so aus.

Die Frage für alle Bewerber lautet: Wie schaffe ich es, aus der Masse der Bewerber herauszustechen?

Viel intelligenter ist es, statt auf einem Berg mit vielen anderen Bewerbungen zu landen, als Bewerber seine Strategie zu ändern und dem Wunschunternehmen gezielt ein Angebot zu machen.

Unternehmen leben davon, proaktiv zu sein. Deshalb schätzen sie besonders Menschen, die in ihrem Vorgehen ebenfalls proaktiv sind. Ein Angebot statt einer klassischen Bewerbung ist genau das: Es zeigt Eigeninitiative und den Mut, neue Wege zu gehen.

Dazu sollte man wissen:

Von 10 offenen Stellen in Deutschland, werden tatsächlich nur drei über eine klassische Stellenanzeige besetzt – sieben wiederum über so genannte „Netzwerke“. Damit ist das ganze Spektrum vom ehemaligen Studienkollegen bis hin zum LinkedIn Kontakt gemeint.

Das bedeutet aber auch, dass es für ein Angebot nicht unbedingt eine Stellenanzeige braucht. Gerade Angebote funktionieren als Initiativbewerbungen sehr gut!

Angesichts dieser eindeutigen Zahlen ist es deshalb ratsam, über einen Strategiewechsel nachzudenken. Statt eine klassische Bewerbung zu schreiben, gibt eine gezielte Kontaktaufnahme mit dem zuständigen, fachlichen Ansprechpartner im Wunschunternehmen deutlich mehr Sinn.

Ansprechpartner ist niemals der/die Personalleiter-/in, denn dieser ist nur für den administrativen, nicht jedoch für den fachlichen, Part der Bewerbung zuständig. Ihr Ansprechpartner ist immer Ihr potenzieller, jeweiliger fachlicher Vorgesetzte.

Wer als Bewerber/Bewerberin die Strategie ändert und statt einer klassischen Bewerbung einem Unternehmen ein Angebot macht, sollte bestimmte Punkte beachten. Nur so hat das Angebot eine echte Erfolgschance.

Vier Punkte, damit Ihr Angebot ein Erfolg wird:

1. Verstehen Sie die Bedürfnisse des Unternehmens

Bevor Sie ein Angebot formulieren, sollten Sie genau wissen, welche Herausforderungen und Bedürfnisse das Unternehmen – und hier insbesondere Ihr Fachgebiet – gerade hat. Nehmen Sie sich deshalb Zeit und recherchieren Sie gründlich, um zu verstehen, wo das Unternehmen Unterstützung benötigt, welche Projekte anstehen und welche Ziele verfolgt werden.

Streichen Sie heraus, an welcher Stelle Ihr Einsatz – im Sinne des Unternehmens – besonders wertvoll und zielführend ist.

Tipp: Analysieren Sie die ganze Branche, schauen Sie sich die Wettbewerber des Unternehmens an und versuchen Sie, die strategischen Prioritäten der Firma zu erkennen. Optimal ist es, wenn es gelingt, im Vorfeld mit einem Mitarbeiter aus dem Unternehmen zu sprechen. Gerade interne Kenntnisse aus der Branche und dem Unternehmen sind eine wertvolle Hilfe, Ihr Angebot noch wertiger zu machen.

2. Entwickeln Sie ein maßgeschneidertes Angebot

Ihr Angebot sollte spezifisch auf das Unternehmen und die Rolle zugeschnitten sein, die Sie übernehmen möchten. Zeigen Sie, wie Sie mit Ihren Fähigkeiten und Erfahrungen einen direkten Mehrwert für das Unternehmen schaffen können.

Verweisen Sie dabei unbedingt auch auf vergangene berufliche „Erfolgsgeschichten“, bei denen Sie bewiesen haben, dass Sie genau DAS gut können.

Tipp: Skizzieren Sie in Ihrem Angebot konkrete Lösungen, die Sie für das Unternehmen erarbeiten und belegen Sie dies mit bisherigen Erfolgen und Beispielen. Je spezifischer und relevanter Ihr Angebot ist, desto besser.

3. Betonen Sie Ihren Mehrwert

Auch, wenn es sich komisch anhört: Unternehmen interessieren sich dafür, welchen „Nutzen“ ihre Mitarbeiter – also Sie – bringen. Heben Sie in Ihrem Angebot Ihren spezifischen Mehrwert hervor und zeigen Sie auf, wie Sie zur Erreichung der Unternehmensziele beitragen können.

Tipp: Verwenden Sie Kennzahlen und konkrete Ergebnisse, die Ihre Fähigkeiten belegen. Beispiel: „Ich habe in meiner letzten Position den Umsatz um 20% gesteigert, indem ich…“ oder „Durch die Implementierung eines neuen Systems

4. Kommuniziere professionell und überzeugend

Ihr Angebot sollte professionell, klar und überzeugend kommuniziert werden. Eine gut strukturierte Präsentation und ein durchdachtes Anschreiben sind unerlässlich.

Tipp: Verwenden Sie eine klare und prägnante Sprache, vermeiden Sie zu lockere Sätze und achten Sie auf eine fehlerfreie Rechtschreibung und Grammatik. Ihr Angebot sollte nicht nur inhaltlich stark, sondern auch optisch ansprechend sein.

Anstatt passiv auf eine Stellenanzeige zu warten, nehmen Kandidaten mit dieser proaktiven Herangehensweise das Ruder selbst in die Hand.

Zweifelsohne verursacht die Erstellung eines Angebots mehr Aufwand als eine klassische Bewerbung – erhöht jedoch die Erfolgschancen erheblich. Sie als Bewerber bestimmen, wie positiv Sie nach außen wahrgenommen werden.

Gerade persönliche Erfolgsgeschichten, die Sie umfangreich in Ihr Angebot einbauen sollten, zahlen auf Sie als „Personal Brand“ ein und formen Ihr positives Image nach außen.

Wenn Sie dann Ihr Angebot noch in eine überzeugende Präsentation packen, heben Sie sich damit deutlich von der Masse ab.

Bild Barbara Rottwinkel-Kröber @ Sven Casselius

Autorin

Barbara Rottwinkel-Kröber aus Hamburg ist eine ehemalige Verlegerin und heute Jobcoach und Karriereberaterin mit Fokus auf den beruflichen Neustart von Frauen in der Lebensmitte. Mit ihrem Angebot begleitet sie europaweit online Frauen bei ihrem nächsten Karriereschritt.

www.starke-frauen.info

Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder.