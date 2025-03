Roloff mahnt Union zu Zurückhaltung gegenüber Grünen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Nach dem Nein der Grünen zum geplanten Finanzpaket hat der SPD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Roloff CDU und CSU zu Zurückhaltung gegenüber der Ökopartei aufgefordert.

„Seitens der Union sollten die Angriffe auf die Grünen unterlassen und durch konstruktive Diskussionen ersetzt werden“, sagte das SPD-Bundesvorstandsmitglied dem „Handelsblatt“ (Dienstagsausgabe). Roloff zeigte sich zuversichtlich, dass sich der bestehende Dissens ausräumen lasse, zumal nahezu alle Parteien der Mitte den „großen“ Investitionsbedarf im Land erkannt hätten.

Ähnlich äußerte sich SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese. „Wir nehmen die Bedenken der Grünen ernst und werden in aufrichtigen Gesprächen mit Union und Grünen die Möglichkeiten ausloten und am Ende zu guten und wichtigen Ergebnissen für Deutschland und Europa kommen“, sagte Wiese dem „Handelsblatt“.

„Dass die Grünen bei der Finanzierung der großen Fragen in diesem Land weiterhin mitreden wollen, ist nicht nur einleuchtend, sondern auch wichtig und notwendig bei der Tragweite der anstehenden Entscheidungen“, sagte Wiese weiter. Die Zeit dränge. „Wir müssen jetzt in die Zukunft unseres Landes investieren, in die äußere und innere Sicherheit.“ Das wüssten auch die Grünen „und ich bin zuversichtlich, dass wir hier zusammenfinden“.



