HOLY PIT PETA Vegan Beauty Award 2023

Das Startup aus Wien hat ein nachfüllbares, tierleidfreies Deo entwickelt und wurde dafür mit dem PETA Vegan Beauty Award ausgezeichnet.

Ein großer Tag im Büro von HOLY PIT, denn das junge Unternehmen wurde für sein REFILL DEO mit dem Vegan Beauty Award der bekannten Tierschutzorganisation PETA ausgezeichnet. Das REFILL DEO ist ein veganes Deo zum Nachfüllen, das nicht nur ohne unnötiges Einwegplastik und Aluminium, sondern auch ohne Tierleid auskommt.

„HOLY PIT zeigt mit Refill Deo vorbildlich, dass tierische Inhaltsstoffe und Tierversuche der Vergangenheit angehören. Vegane und moderne Produktkreationen sind gut für Tiere, Menschen und die Umwelt. Wir hoffen, dass viele weitere Unternehmen der Beauty-Branche diesem Beispiel folgen werden und gratulieren herzlich zum Gewinn des PETA VEGAN AWARD 2023 in der Kategorie ‘Bestes veganes Deo’”, so Harald Ullmann, Mitgründer und 2. Vorsitzender von PETA Deutschland.

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) ist die weltweit größte Tierschutzorganisation. Seit dem Jahr 2021 vergibt PETA Deutschland den Vegan Beauty Award, um Firmen zu unterstützen, die vegane und tierversuchsfreie Kosmetik anbieten. Die besten Produkte werden von einer Fachjury nach den Kriterien Wirksamkeit, Hautgefühl, Innovation und Duft ausgewählt. Durch den Award will PETA möglichst viele weitere Unternehmen motivieren, ebenfalls mehr auf vegane Kosmetik zu setzen.

Das HOLY PIT Gründerpaar Asmir Samardzic und Branka Puljic zeigt sich stolz und zuversichtlich: “Als große Tierfreunde ist es uns extrem wichtig, dass für unsere Körperpflege keine Tiere leiden müssen und alle Produkte vegan sind. Wir fühlen uns geehrt, als Startup von einer Organisation wie PETA als Vorbild für viele andere Unternehmen gesehen zu werden und sind überzeugt, dass die Zukunft der Kosmetik nicht nur nachfüllbar, sondern auch vegan ist”.

Bild und Textquelle: Holy Pit GmbH