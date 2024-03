Erfolgsstory setzt sich fort

Holy Pit revolutioniert mit Nachfüllsystemen die Kosmetikbranche

Nach Investment bei „Die Höhle der Löwen“ bietet das Unternehmen auch Kleinanlegern auf der Crowdinvesting-Plattform ROCKETS die Chance, am Unternehmenserfolg teilzuhaben.

Überzeugende Auftritte in den größten Start-up Shows im DACH-Raum, Gewinner des Green Product Awards 2022, Finalist beim deutschen Nachhaltigkeitspreis 2023 – das junge Unternehmen “Holy Pit” kann bereits auf einige Erfolge zurückblicken. Am bedeutendsten ist für das Gründerteam Asmir Samardzic und Branka Puljic jedoch folgender Meilenstein: die Einsparung von bereits 250.000 Einwegprodukten und somit mehreren Tonnen Plastik.

Auf einer prägenden Asien-Reise konnte das Gründerpaar die verheerenden Auswirkungen von Plastikmüll auf die Ozeane hautnah miterleben. Sie beschlossen, ihren Beitrag zur Reduktion von Plastikmüll zu leisten. Mit ihren revolutionären, nachfüllbaren Körperpflegeprodukten, die zu 100% in Deutschland hergestellt werden, sagen sie Einwegprodukten den Kampf an. Zudem überzeugen die veganen Produkte durch eine tierversuchsfreie Produktion, die frei von Aluminium und Mikroplastik erfolgt. Bestätigt wird das Unternehmen durch eine beeindruckende Kundenbasis von rund 60.000 Personen und eine Nachbestellquote von über 50%.

Nun können Interessierte, denen das Einsparen von Plastikmüll ebenso ein Anliegen ist, gemeinsam mit Holy Pit diese Erfolgsstory weiter schreiben. Für die nächste Wachstumsphase benötigt das Unternehmen weiteres Kapital, um den positiven Impact zu maximieren. „Mit dem Kapital der Crowd möchten wir weitere, nachfüllbare Produkte entwickeln und in das entsprechende Marketing investieren. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau des Teams im E-Commerce-Bereich“, so HOLY PIT-Gründer Asmir.

Über die Crowdinvesting-Plattform ROCKETS, kann man ab heute bereits ab 100€ investieren. Neben dem Beitrag zu diesem nachhaltigen Geschäftsmodell profitieren Anleger von einem attraktiven Zinssatz in Höhe von 9,5 % p.a. sowie von zusätzlichen Bonuszinsen.

Gesetzlicher Risikohinweis:

Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

