Home away from Home – der Gasserhof in Südtirol

There´s no place like home. Und doch gibt es diese Orte, an denen wir ankommen und uns einfach wie zuhause fühlen. Der Gasserhof in St. Andrä in den Südtiroler Dolomiten ist so ein Wohlfühlort. Familie Goller führt das Hotel im Herzen des Eisacktals seit Generationen mit viel Liebe und Aufmerksamkeit und bringt dabei stets traditionelle, altbewährte Elemente mit modernem, zeitgemäßen Design in perfekte Harmonie. Stilvoll edle Suiten und Lodges, Genussmomente auf der Terrasse am „Platzl’“, kulinarische Köstlichkeiten im Hotelrestaurant und eine Wellnessverwöhnlandschaft, die vom Badespaß für die Kleinen bis hin zum neuen Infinity Panorama Pool mit schönem Ausblick reicht, machen eine Auszeit im Gasserhof zu einem unvergesslichen Erlebnis. Das Naturparadies Plose befindet sich direkt vor der Haustür und bietet zahlreiche Ausgangspunkte für Wanderungen zu idyllischen Almhütten oder eindrucksvollen Panoramawegen.

Der Gasserhof. Wo Loslassen ganz leicht ist.

Suiten. Spa. Und Stille. Von Wellness bis Wohlfühlen im Gasserhof

In der Ruhe liegt die Kraft – das schätzen die Gäste im Gasserhof sehr. In den eleganten Zimmern und Suiten des Haupthauses fällt einem die Entspannung und Erholung auch mehr als leicht. Duftendes, naturbelassenes Holz und viele kleine, liebevolle Akzente schaffen eine einzigartige Wohlfühlatmosphäre, die man am liebsten nie mehr verlassen möchte. Direkt neben dem Hotel befindet sich die Apartment Lodge mit ab 2025 neu renovierten und gemütlich eingerichteten Ferienwohnungen, die viel Raum für Wohnen, Schlafen, Kochen und Genießen bieten und alle Hotelservices wie tägliche Reinigung, Frühstück, Halbpension und vieles mehr inkludieren.

Ein kleines Stück Urlaubsglück findet man im großzügigen Wellnessbereich mit Indoor-und Outdoorpool sowie separatem Adults Only Bereich. Familien mit Kindern sind im Gasserhof herzlich willkommen und dürfen es sich am Kinderbecken mit kleiner Wasserrutsche oder auf der großen Liegewiese rund um den Pool gemütlich machen. Wer z.B. nach einer anspruchsvollen Berg- oder Skitour für Regeneration und Entspannung sucht, darf sich bei einer verwöhnenden Wellness- oder Beautybehandlung in die Hände der Wellness-Expert:innen begeben und anschließend bei sanften, meditativen Klängen eine Tasse Tee im Ruheraum genießen.

Für eine intensive Pause vom Alltag sorgt der neue Infinity Rooftop Pool mit atemberaubender Panoramaterrasse. Hier kann man so richtig loslassen, abschalten und neuen Weitblick für sich gewinnen. Die idyllische Saunalandschaft mit finnischer Sauna, Bio-Sauna und Dampfbad runden die Entspannung ab und kleine, feine Ruheoasen bieten den perfekten Rückzugsort für eine wohltuende Auszeit von Körper und Geist.

Die Kunst der Kulinarik – Gourmetgenuss im Gasserhof

Was für ein Gedicht, dieses Gericht. Essen wird im Gasserhof ganz groß geschrieben und jedes noch so kleine Detail bekommt seine ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt. So präsentieren sich die Kreationen von Küchenchef Felix nicht nur ausgezeichnet in der Optik, sondern vor allem unvergleichbar gut im Geschmack. Traditionelle Speisen wie Schlutzkrapfen, Rohnenknödel oder Apfelschmarren werden neu interpretiert und mit besten regionalen und saisonalen Zutaten verfeinert. Je nach Jahreszeit stammen Kräuter, Gemüse und Beeren sogar aus dem eigenen Garten des Hotels, damit nur wirklich Frisches auf den Tisch kommt. Unterstützt wird das Team von Hermann, Inhaber des Hauses, der seine Erfahrung und sein Wissen auch gerne mit den Gästen teilt.

Wer die frische Luft der Natur genießt, darf das ganze Jahr über am „Platzl“ nicht fehlen. Die Terrasse des Gasserhof´s ist der zentrale Place-To-Be, auf der man sich von erfrischenden Cocktails im Sommer bis hin zu heißer Schokolade im Winter rundum verwöhnen und dabei die Zeit hinter sich lassen darf. Hausgemachte Kuchen und Desserts, herrlich leckere Eisbecher oder ein kleiner Aperitivo vor dem Dinner sind ab sofort auch wind-und wettergeschützt in der gemütlichen Pergola möglich.

Südtirol wäre nicht Südtirol ohne einen passenden Wein zum Essen. In Italien ist er ohnehin ein unverzichtbares Element für jedes gelungene Abendessen und vollendet das Genusserlebnis. Im Gasserhof wird Wein nicht nur gelebt, sondern zelebriert. Sommelier Moritz nimmt die Gäste des Hauses daher gerne auf eine sensorische Reise durch die Weinwelt Südtirols mit und zeigt ihnen die heimischen Favoriten edler Auslesen des Eisacktals. Im Weinkeller des Hotels finden zudem wöchentlich Degustationen statt, bei der man sich in bester Gesellschaft inspirieren und von noch unbekannten Geschmacksnuancen überraschen lassen kann.

Über den Gasserhof

Der 4 Sterne Gasserhof in St. Andrä bei Brixen (Südtirol, Italien) ist ein inhabergeführtes Hotel der Familie Goller. 1910 hat der Hof erstmals als „Osteria Gasser“ eröffnet und zählt heute zu den traditionsreichsten Hotels im Eisacktal. Seit jeher zieht die gesamte Familie im Gasserhof an einem Strang und vereint, was Heimat einzigartig macht: starke, traditionelle Wurzeln, modernes, zeitgemäßes Design und den Blick stets nach vorne zu neuen Ideen und Möglichkeiten gerichtet. Dabei ist die Erfahrung der Eltern genauso wichtig wie der Innovationsgeist der jüngsten Generation. Komfortabel und exklusiv eingerichtete Zimmer und Suiten im Haupthaus, elegante Ferienwohnung in der renovierten Apartment Lodge, ein attraktiver und 2024 auch um einen Adult Only Infinity Pool erweiterter Wellnessbereich sowie eine ausgezeichnete Küche, die keine Wünsche offen lässt, erwarten die Gäste heute im Gasserhof und machen den Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Eine Übernachtung inkl. Halbpension kostet ab 170 € pro Person je nach Verfügbarkeit, Reisezeitraum und Zimmerkategorie.

