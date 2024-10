tado° ernennt Lukas Zyla zum Chief Financial Officer

tado° gibt heute die Ernennung von Lukas Zyla zum Chief Financial Officer und Geschäftsführer mit Wirkung zum 1. Oktober 2024 bekannt. Das ist ein weiterer Schritt auf tado°s Weg, Europas Marktführer für Energiemanagement-Lösungen für das Zuhause zu werden.

tado° wurde vor 13 Jahren mit der Mission gegründet, das Klimamanagement von Wohngebäuden zu revolutionieren und ist heute der Marktführer für intelligente und energieeffiziente Heizungslösungen, der mehr als vier Millionen smarte Thermostate in ganz Europa verwaltet. Mit der Übernahme von Stromanbieter aWATTar im Jahr 2022 hat sich tado° auf den Weg gemacht, zum Branchenführer für das smarte Energiemanagement in Wohngebäuden zu werden. Das Unternehmen bietet heute eine einfache Plattform, um den Energieverbrauch zu steuern und dadurch die Energiekosten für Heizungen und Wärmepumpen sowie das Laden von Elektrofahrzeugen um mehr als 30% zu senken. Gleichzeitig ermöglicht der dynamische tado° Stromtarif, den Stromverbrauch auf die günstigsten und grünsten Stunden des Tages zu verlagern.

tado° hat sich zum Ziel gesetzt, die Energiekosten für Millionen von Haushalten in ganz Europa zu senken und gleichzeitig die grüne Energiewende voranzutreiben. Mit Zyla holt das Unternehmen einen erfahrenen Manager aus der Smart-Home-Branche ins Boot, um das Wachstum des Unternehmens weiter zu forcieren.

„tado° ist sehr gut positioniert, um zukünftig noch stärker zu wachsen, als es das bisher schon getan hat“, so der 32-jährige Zyla. „Das Unternehmen vereint führende Hardware- und Software-Lösungen sowie dynamische Energietarife in einer Plattform, die den Kunden durch Energiekosten- und CO2-Reduzierung einen erheblichen Mehrwert bietet. Darüber hinaus hat diese Plattform ein enormes Potenzial für die Expansion in neue Bereiche und Märkte. Ich will tado° dabei unterstützen, dieses Potenzial in unserer nächsten Phase des starken und gesunden Wachstums zu realisieren.“

Philip Beckmann, CEO von tado°, sagte: „Wir haben ein klares Ziel: Wir wollen die von Verbrauchern präferierte Energiemanagement-Plattform für ihr Zuhause werden. Das erfordert einen starken Fokus darauf, außergewöhnlichen Mehrwert sowohl für unsere Kunden als auch das Unternehmen zu schaffen. Ich freue mich sehr, Lukas im tado°-Team begrüßen zu dürfen. Er weiß was Kundenzentrierung heißt und ich bin überzeugt, dass wir durch die enge Integration der Finanzsteuerung mit der Strategie und dem operativen Geschäft das Wachstum von tado° zukünftig noch schneller vorantreiben.“

Zyla, der zuvor als CFO und Managing Director in der Geschäftsführung der Smart Home-Plattform tink GmbH tätig war, folgt auf tado°-Interims-CFO Josef Wenzl, der in den Ruhestand geht.

Bei tink war Zyla für die Strategie, Expansionsprojekte und das profitable Wachstum des Unternehmens verantwortlich. Zuvor arbeitete er für UniCredit, wo er in verschiedenen Positionen große Transformationsprojekte leitete, zuletzt als Vice President der internen Beratungsabteilung. Zyla begann seine Karriere bei der Avantgarde Group. Er besitzt einen Master of Science der Universität Oxford und der HEC Paris sowie einen MBA der WFI – Ingolstadt School of Management.

Bild Lukas Zyla tado

Quelle tado° GmbH