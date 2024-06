Hornstein-Ranking 2024: Restaurant Aqua im The Ritz-Carlton, Wolfsburg erneut auf Platz 1

Sven Elverfeld, der gefeierte Küchenchef des Restaurant Aqua im The Ritz-Carlton, Wolfsburg in der Autostadt, hat im prestigeträchtigen Hornstein-Ranking auch in diesem Jahr den ersten Platz mit vollen 100 Punkten erreicht. Diese herausragende Leistung bestätigt Elverfelds unermüdlichen Einsatz für kulinarische Exzellenz und seine innovative Küche, die Feinschmecker aus aller Welt begeistert. Das Restaurant Aqua zählt gemäß dem Ranking damit zu den besten Restaurants Deutschlands.

Das Hornstein-Ranking, das seit Jahren als Maßstab für kulinarische Spitzenleistungen in der deutschsprachigen Gastronomieszene gilt, würdigt die besten Restaurants mit ihren Köchen und Köchinnen, die durch kontinuierliche Qualität, Kreativität und ein unvergleichliches gastronomisches Erlebnis überzeugen. Der erste Platz von Sven Elverfeld unterstreicht einmal mehr seine Position als einer der führenden Köche Deutschlands und weltweit.

„Es ist eine große Ehre, erneut an der Spitze des Hornstein-Rankings zu stehen. Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung für das Engagement und die Leidenschaft meines gesamten Teams. Wir arbeiten jeden Tag daran, unseren Gästen außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse zu bieten“, sagt Sven Elverfeld.

Elverfelds Küche im Aqua zeichnet sich durch eine perfekte Balance zwischen Tradition und Innovation aus, wobei er hochwertige, regionale Zutaten verwendet und diese mit modernen Techniken zu einzigartigen Gerichten veredelt. Seine kreative Herangehensweise und sein unverwechselbarer Stil haben ihm zahlreiche Auszeichnungen und internationale Anerkennung eingebracht.

Champagne Laurent-Perrier präsentierte am 03. Juni das Hornstein-Ranking 2024 in Baiersbronn und zeichnete die besten Köche und Köchinnen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol aus. Das Hornstein-Ranking erstellt aus den Bewertungen der führenden Gastro-Guides, die neben der eigentlichen Küchenleistung auch Ambiente, Service und Innovation des Angebotes kritisch unter die Lupe nehmen, ein Ranking der besten Restaurants im deutschsprachigen Raum. Grundlage der Liste sind die aktuellen Bewertungen der maßgeblichen Restaurantführer, die entsprechend ihrer Bewertungskriterien zusammengefasst, und nach einem 100-Punkte-System aufgeschlüsselt werden.

Über Sven Elverfeld und das Restaurant Aqua:

Als Küchenchef ist Sven Elverfeld seit der ersten Stunde für die Erfolgsgeschichte des Aqua verantwortlich. Seit dem Jahr 2000 kreiert er mit seinem Team kulinarische Meisterwerke für seine Gäste, sodass das Restaurant bereits eineinhalb Jahre nach der Eröffnung den ersten Stern des Guide MICHELIN erhielt. 2006 folgte der Zweite, bevor für das Jahr 2009 erstmals die höchstmögliche Auszeichnung in der Gourmetwelt, die drei Sterne, vergeben wurden. Häufig sind die Gerichte von Sven Elverfeld von seinen kulinarischen Erinnerungen geprägt. Somit erzählt jedes Menü eine geschmacklich vielseitige Geschichte mit einem ganz besonderen Charakter. Fokussiert auf den Eigengeschmack der sorgfältig ausgewählten Produkte sowie deren kreative Verarbeitung und Zubereitung, überzeugen seine Kreationen mit Einfachheit und Raffinesse.

Aktuelle Auszeichnungen des Restaurants Aqua im Überblick:

1. Platz Hornstein Ranking (100 Punkte)

3 Sterne – Guide MICHELIN seit 2009

5 Hauben – Gault&Millau

5 F´s – Höchstbewertung – Der Feinschmecker

10,5 Pfannen – Höchstbewertung – Gusto

5 Kochlöffel – Höchstbewertung – Aral Schlemmer Atlas

5 Kochmützen – Höchstbewertung – Der große Restaurantführer

Tipp*Service & Küche mit 5 Diamanten – Höchstbewertung – Varta Guide

98,5 Punkte – La Liste

Bild:Hornstein-Ranking-Herausgeber Thomas Schreiner übergibt Sven Elverfed die Urkunde

© Markus Hildebrand

Quelle:Marriott International