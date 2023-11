Hotel Alte Post in Müllheim (Baden-Württemberg): Historisches Kleinod und Bio-Hotel im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz

Schlosshotels & Herrenhäuser expandieren in Deutschland

Mit der „Alten Post“ im Örtchen Müllheim gewinnt die internationale Vereinigung der „Schlosshotels & Herrenhäuser“ einen außergewöhnlichen Betrieb in Deutschland dazu. Familie Mack, die den Betrieb in zweiter Generation führt, gilt in Deutschland als eine der Umwelt-Pioniere der Hotelbranche und empfängt ihre Gäste in ihrem Hideaway am Fuße des Schwarzwalds.

Alleine die Lage der „Alten Post“ ist perfekt für eine Reise abseits vom Alltag: am Schwarzwald, umgeben von sonnenverwöhnten Weinbergen, die Schweiz und Frankreich gleich um die Ecke und der mächtige Rhein nur einen Steinwurf entfernt.

Die Gastgeberfamilie Mack hat sich der Ökologie verschrieben, von den Materialien bis zur Kulinarik. Die Auszeichnung als „Erstes Umwelthotel in Deutschland“ Anfang der 1990er spricht für den Pioniergeist des 1745 als Posthalterei erbauten und heute familiengeführten Bio-Hotels.

Herzstück des Hauses ist das Restaurant Hebelstube: Pierre-Marie Barrel, Küchenchef mit französischen Wurzeln, bringt eine klassische Markgräfler Land-Küche mit französischen Einflüssen (2 Gault Millau-Hauben) auf den Teller. Die Wege aller Produkte sind nachvollziehbar und man kennt die lokalen Produzenten beim Namen; vieles stammt von Demeter- und Bio-Bauernhöfen mit naturnahem Anbau und artgerechter Tierhaltung. Im lauschigen Gartenrestaurant wird unter alten Platanen eine regionale, bodenständige Naturküche aufgetischt. Begleitet werden die 3-gängigen Halbpensions-Menüs sowie die mehrgängigen Genießermenüs von Weinen aus dem Markgräflerland.

Die neuen Designzimmer strahlen ein schlichtes und gleichzeitig heimeliges Ambiente aus: Sie sind mit in der Region gefertigten Möbeln aus regionalen Hölzern, Naturfarben, ökologisch nachhaltiger Innenausstattung, Designcouchen und Boxspringbetten ausgestattet. Die Zimmer sind Dichtern und Denkern gewidmet, wie J. W. Goethe, der während seiner 2. Italienreise in der Alten Post einkehrte, oder Hebel, der ein Gedicht über das Haus verfasste, oder Hermann Hesse.

Fabrice Mack: Vom Kreuzfahrtschiff über Sternerestaurants und Pop-up-Betriebe zurück in den elterlichen Betrieb

Der 37 Jährige Fabrice Mack leitet den Hotelbetrieb seit 2019 und setzt seitdem den nachhaltigen Weg gemeinsam mit seinen Eltern konsequent fort: „Die Auszeichnung als “Erstes Umwelthotel in Deutschland” 1991 war richtungsweisend. Mein Vater hat damals schon auf Biogemüse gesetzt“, erzählt Fabrice. Der junge Gastgeber blickt u.a. auf Erfahrungen auf dem Kreuzfahrtschiff MS Deutschland und in Sternerestaurants in der Schweiz zurück und betrieb ein Pop-up-Restaurant in Basel.

Seit 2006 ist die Alte Post EMAS-zertifiziert; dabei handelt es sich um das umfangreichste Umweltmanagementsystem weltweit, das für umweltschonendes, nachhaltiges und ökologisch sinnvolles Wirtschaften steht.

