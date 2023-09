Hotel Bergblick & Spa: Das neue Gourmetrestaurant Grunstube

Wenn der Geschmack die Seele berührt – Das neue Gourmetrestaurant Grunstube im Hotel Bergblick ist eröffnet

Das Bergblick Hotel & Spa***** avanciert zur Gourmet-Adresse. In der neuen Grunstube erleben Feinschmecker höchste Kochkunst made by Peter Reithmayr. Der Spitzenkoch zählt zu den Top 50 Köchen Österreichs (lt. Schlemmer Atlas). Fernab vom Alltagsstress, in vollkommener Ruhe und in einer malerischen Landschaft, begeistert er im Bergblick mit sinnenfreudiger Kulinarik. Peter Reithmayr zeichnet sich durch seine internationalen Inspirationen aus, die er mit der regionalen und saisonalen Küche auf eine moderne und künstlerische Art und Weise auf die Teller zaubert. Seine Kreationen beinhalten immer sorgfältig ausgewählte Zutaten, die er häufig gemeinsam mit den Produzenten der Region auswählt. Somit ist es ihm möglich, höchste Qualität und große Geschmackserlebnisse zu garantieren.

Korrespondierende Weine aus dem bestens sortierten Weinkeller des Bergblick perfektionieren die Geschmacksharmonie. Die Grunstube im Hotel Bergblick bietet Platz für sieben Tische und ist von Donnerstag bis Samstag geöffnet – ein Kleinod, das Gourmets begeistert. Das Fünf-Sterne-Hotel gilt als ein alpines Hideaway zum Durchatmen und Innehalten. Das exklusive Bergblick-SPA mit einem eleganten In- und Outdoor-Panorama-Pool lädt als Kraftplatz zum Entspannen ein. Geschmackvolle Zimmer und Suiten hüllen das private Sein in ein wohliges Ambiente.

Von der Haustür geht es zum Wandern und Biken in der prachtvollen Herbstnatur. Abwechslungsreichen Touren führen über Wiesen, auf Almen und Gipfel. Jeder bewegt sich in der Höhenlage, in der er sich am wohlsten fühlt. Die Rennradfahrer haben das Tannheimer Tal zu einer Topdestination erklärt. Nicht weniger begeistert sind die Mountainbiker. Der kostenfreie Wanderbus hält unweit vom Hotel entfernt. Mountain- und E-Bikes können bequem im Hotel ausgeliehen werden. Bergbegeisterte genießen im Herbsturlaub freie Fahrt mit den Bergbahnen in Tannheimer Tal.



GourmetZeit – ein exklusives Gourmeterlebnis (bis 04.11.23)

Leistungen: 2 Übernachtungen (Anreise Mi. u. Do. möglich), 2 x Frühstücksbuffet, am Mittwoch 4-Gänge-Abendmenü, am Donnerstag exklusives 7-Gänge-Gourmet-Abendmenü in der Grunstube, Bergblick SPA – Preis p. P.: ab 460 Euro

Fotograf: Michael Huber | www.huber-fotografie.at

Quelle © mk Salzburg.