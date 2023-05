In traumhafter Kulisse auf die ewige Liebe anstoßen

Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden

Leidenschaft. Wertschätzung. Verbundenheit. Die Liebe zeigt sich in den unterschiedlichsten Facetten und will gepflegt werden. Wer für die romantische Auszeit zu zweit ein luxuriöses Hideaway sucht, wird im Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden auf Teneriffa fündig: Bei ganzjährig milden Temperaturen kommen Verliebte mit den neuen Arrangements „Flitterwochen“, „Jahrestag“, „Endlich allein“ oder „Romantischer Kurzurlaub“ in den Genuss von exzellentem Service in einem traditionsreichen 5-Sterne-Luxushotel inmitten weitläufiger subtropischer Gärten und können ihre Liebe feiern.

Die Magie der Hochzeit im Hotel Botánico erleben

Das Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden ist ein etabliertes Hochzeitshotel mit beeindruckender Expertise. Dieses Wissen stellen die Fachleute zweimal im Jahr unter Beweis, wenn die hoteleigene Hochzeitsmesse Wedding Glam direkt vor Ort stattfindet. Hochzeitspaare, die sich für die Eheschließung in diesem Traditionshotel auf Teneriffa entscheiden, bereiten sich im preisgekrönten Spa auf ihren strahlenden und schönsten Moment im Leben vor. Die hauseigenen Fachkräfte und Wedding-Planner kümmern sich währenddessen um die passende Musik, exquisite Speisen sowie den reibungslosen Ablauf von Trauung und Feier. Als Location für das Ja-Wort können Paare zwischen den 25.000 Quadratmeter umfassenden botanischen Gärten sowie den acht individuell anpassbaren Veranstaltungsräumen wählen. Welche Entscheidung die Verliebten auch treffen werden, das Hotel Botánico wird den Ort in eine ganz persönliche magische Kulisse des jeweiligen Paares verwandeln. Eine exklusive und unvergessliche Hochzeitsfeier ist garantiert.

Die Verliebten haben auch die Möglichkeit, im Anschluss an die besondere Feier der Liebe im Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden dem Trubel zu entkommen und in einem Zimmer mit Blick auf den Teide oder in einer Ambassador Jr. Suite mit Blick auf das Spa Zeit zu zweit zu genießen und sich zu erholen.

Die Flitterwochen sind der Beginn eines neuen Lebensabschnitts und das erstklassige Personal des Hotels kümmert sich um alle Wünsche. Die Frischvermählten können sich also vollkommen auf die Liebe und all die guten Dinge konzentrieren, die sie gemeinsam erleben werden. Der Aufenthalt mit mindestens fünf Übernachtungen ist ab 564 Euro pro Person und Nacht buchbar. Das Paket beinhaltet unter anderem eine Flasche Cava bei der Ankunft auf dem Zimmer, mit Schokolade umhüllte Früchte, romantische Dekoration und Zugang zum The Oriental Spa Garden mit einem Golden Dragon Ritual für das Paar.

Romantische Erlebnisse für Zwei

Für alle, die bereits den Bund fürs Leben geschlossen haben und ihren Jahrestag auf ganz besondere Weise feiern möchten, bietet das Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden ein Angebot, das unvergessliche Momente beschert. Buchende des Pakets werden mit besonderen Aufmerksamkeiten begrüßt und auf dem Zimmer von romantischen Dekorationen überrascht. Ein Spa-Aufenthalt sowie der Late-Check-Out sind ebenso inklusive. Die besondere Reise zum Jahrestag ist ab 312 Euro pro Person und Nacht buchbar.

Auch Verliebte, die sich noch nicht das Ja-Wort geben möchten, können ihre Liebe gebührend feiern, indem sie sich bei einem romantischen Deluxe Kurzurlaub im Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden verwöhnen lassen. Der Aufenthalt umfasst die Übernachtungen, einen Spa-Besuch im ausgezeichneten Oriental Spa Garden, sowie einen Late-Check-Out, damit die Verliebten jede Sekunde ihres Aufenthaltes genießen können. Erstklassige Aufmerksamkeiten des Hotels sowie romantische Dekorationen im Zimmer runden den romantischen Aufenthalt optimal ab. Das Arrangement ist ab 324 Euro pro Person und Nacht buchbar.

Inspirationen und Neuigkeiten über das Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden können Interessierte auf Instagram finden.

Bilder @(c)Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden

