PINKBOX gewinnt Publikumspreis. Award für „Deutschlands Beste Online-Portale in der Kategorie Beauty Aboboxen“

Am Wochenende (12.05.23) zeichneten ntv und das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) die beliebtesten Online-Portale aus. Dafür wurden bevölkerungsrepräsentativ etwa 52.000 Kundenstimmen ausgewertet und in 67 Kategorien die besten Portale ausgewählt.

Sieger in der Kategorie Beauty-Aboboxen wurde die PinkBox der BeautyLove GmbH. Sie überzeugte in den Kriterien Angebot und Leistung, Kundenservice und Internetauftritt/App.

„Berücksichtigung fanden dabei zahlreiche Einzelaspekte, etwa die Qualität und die Vielfalt der Dienstleistung, die Kontaktmöglichkeiten per Telefon, Chat, E-Mail und Social Media, die Reaktionen auf Kundenanfragen hinsichtlich Beratungskompetenz sowie der Informationswert und Benutzerfreundlichkeit der Portalseiten. Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft in das Ergebnis ein,“ äußern sich die Organisatoren in ihrer eigenen Pressemeldung dazu.

Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Service-Magazine: „Der Award beantwortet die Frage nach den besten Online-Portalen Deutschlands. Dabei sind die Ergebnisse kein Juryvotum, sondern eine Entscheidung der Nutzerinnen und Nutzer selbst. Die Preisträger stellen somit echte Verbraucherempfehlungen dar.“

„Selbstverständlich gehört der umfassende Service sowohl onsite als auch im Customer Care zum Kundenerlebnis, das wir stark fokussieren. Zentraler Fokus liegt aber im Überraschungserlebnis durch eine tolle Beauty-Produkt-Zusammenstellung. Wir wollen unseren Boxen und unseren Kooperationspartnern beim Endkunden den perfekten Auftritt bieten. 360°, 365 Tage im Jahr. Nur so können Lovebrands kurzfristig Awareness generieren und langfristig Markenbegeisterung und -loyalität erreichen“, stellt Stefan Sautmann, CEO Beautylove GmbH, die Exzellenz in diesen Bereichen dar. Somit überzeugt die PinkBox Hersteller also nicht nur als Trägermedium für ihre Produkte, sondern auch die Professionalität auf dieser Ebene strahlt positiv auf die Marken ab. Folgendermaßen gelingt mit einem Produktsampling innerhalb der PinkBox ein Markenauftritt, der die Zielgruppe mitten ins Herz trifft und rundherum serviceorientiert abholt.

Beautylove – Who we are BeautyLove bietet insbesondere Herstellern der Beauty-Industrie die perfekte Bühne für ihre Produkte. Egal ob für Innovationen, neue Produkte oder marktbekannte Artikel: BeautyLove hat verschiedenste Marketing-Tools, die Produkte in den gewünschten Zielgruppen zu platzieren und authentische Feedbacks zu generieren.

Neben dem Boxen-Geschäft, mit Boxen wie Pink Box, InStyle Box Barbara Box oder Brigitte Box bietet BeautyLove Herstellern weitere Marketing-Möglichkeiten, Beauty-Lover positiv zu emotionalisieren und zu Botschaftern der Marken zu machen. Mit einer Datenbasis von ca. 600.000 Kunden werden wichtige und relevante Insights analysiert, vermarktet und nutzbar gemacht. Damit ist BeautyLove DER Partner und Experte für effektives und effizientes B2B2C-Marketing für die Beauty- Branche.

BeautyLove GmbH ist ein Unternehmen der metacrew group GmbH, die ihr vertriebsorientiertes Handeln maßgeblich auf die Bedürfnisse von FMCG-Herstellern, vornehmlich aus den Branchen Beauty und Food fokussiert. Nukleus dabei ist die exzellente Datenkompetenz sowie ein breiter Kundenzugang zu attraktiven Endkonsumenten, der sich durch das effizient betriebene D2C-Business über die Dachmarken aboutfood und BeautyLove mit deren Boxen- und Adventskalendermodellen speist.

Bild Stefan Sautmann

Geschäftsführer metacrew® service GmbH

beautylove GmbH, aboutfood GmbH

Quelle Internet Marktplatz GmbH & Co. KG