Hotel habicher hof: Körper und Seele in Balance

Sich ausgeglichen und befreit fühlen. Der habicher hof widmet sich mit großer Hingabe einer entspannenden Auszeit.

Wie heißt es so schön? Balance im Leben ist nichts, was du einfach findest. Es ist etwas, das du dir erschaffst. Wer den geeigneten Platz sucht, um Körper und Seele ins Gleichgewicht zu bringen, der kommt in den habicher hof ins Tiroler Ötztal. Eine unvergleichlich familiäre Atmosphäre schenkt einem hier ein wohliges Gefühl. Die Naturwelt inspiriert und macht den Kopf frei. Modernster Wohnkomfort und ganz viel Charme begleiten die Urlaubstage.

Die Berge locken das ganze Jahr über, draußen aktiv zu sein, die frische Luft zu atmen und sich zu bewegen. Das Schöne am habicher hof ist aber, dass man sich auch ruhigen Gewissens in traumhafte Zimmer und Suiten zum grenzenlosen Entspannen zurückzuziehen kann. Sie sind Aussichtspunkte, um in die Ferne zu schweifen. Sie sind Glücksräume, um sich selbst zu spüren. Viel naturbelassenes Holz sorgt für Tiroler Gemütlichkeit. Sonnenlicht und Panoramen sind ein unverzichtbarer Teil der Einrichtung. Es sind die liebevoll arrangierten Details, die Wohnwelten entstehen lassen, in denen jeder Gast gerne verweilt.

Tiefenwirksam entspannen

Der habicher hof bietet eine harmonische Spa-Welt, die einen den Alltag vergessen lässt. Herrlich, im 25-Meter langen Panoramapool zu schwimmen und sich treiben zu lassen. Exklusive Saunaaufgüsse genießen, auf den gemütlichen Liegen träumen, professionelle Massagen und Treatments, die wirken. Der habicher hof ist viel mehr als ein Wellnesshotel. Ein ganzheitliches Wohlfühlkonzept, das Körper und Seele in Balance bringt, ermöglicht eine langanhaltende Erholung.

Verwöhnt von früh bis spät

Dass gutes Essen glücklich machen kann, ist kein Geheimnis. Darum rundet ein leidenschaftliches und professionelles Küchenteam die schönsten Tage im Jahr mit kulinarischen Gaumenfreuden auf höchstem Niveau ab: mit einem Genussfrühstück, mit Verführungen, Naschereien und Kuchen aus der hauseigenen Konditorei und einem Fünf-Gänge-Gourmetmenü am Abend. Die ausgezeichnet sortierte Weinwelt beherbergt erlesene Weine und echte Raritäten.

Eintauchen in die Natur des Ötztals

Das Bergerlebnis sollte man sich nicht entgehen lassen. In nur acht Minuten geht es mit der Gondel von Oetz direkt ins Herz der Skiregion Hochoetz-Kühtai, wo gleich zwei Skigebiete auf die Skifahrer warten. Mit dem Ötztal Superskipass haben Wintersportler sogar die Wahl zwischen sechs erstklassigen Skigebieten und über 90 Liften, die sie bis auf 3.000 Meter Höhe bringen. Die vielfältige Winterwelt des Ötztals kennt auch abseits der Pisten keine Grenzen: Langlaufen, ist das perfekte Winter-Workout. Fürs Rodeln, Wandern und Eislaufen ist die zauberhafte Winterwelt am Piburger See ein besonderer Tipp.

Das Hotel habicher hof ist ein Ort, die Beziehung zwischen Seele und Körper zu pflegen, sich neu zu definieren und Glücksmomente zu erleben. Eine (Aus)Zeit, die sich lohnt.

Wellnessglück im Winterparadies (06.01.–10.02.24, 24.02.–22.03.24)

Leistungen: 4 Übernachtungen inklusive Vitalpension plus, prickelnder Glücksaperitif als Willkommensdrink, 1 Flasche Prosecco rosé habicher hof am Zimmer, Wellnessgutschein im Wert von 20 Euro, Skigenuss in der Ötztaler Bergwelt – direkte und kostenlose Busverbindung direkt vor dem Hotel, Wellness & Spa, In- und Outdooraktivitäten lt. Aktiv & Balance Programm, Fitness- und Yogaraum – Preis p. P.: ab 660 Euro

Geführte Skisafari im Ötztaler Skiparadies (06.–13.01.24, 02.–09.03.24)

Leistungen: 7 Übernachtungen inklusive Vitalpension plus, prickelnder Glücksaperitif als Willkommensdrink, Skigenuss mit professionellem Skiguide, Wellness & Spa, In- und Outdooraktivitäten lt. Aktiv & Balance Programm, Fitness- und Yogaraum – Preis p. P.: ab 1.120 Euro

Sonne & Schnee 4=3 (07.01.–01.02.24, 24.02.–22.03.24, 02.–13.04.24)

Leistungen: 4 Übernachtungen inklusive Vitalpension plus zum Preis von 3, prickelnder Glücksaperitif als Willkommensdrink, Wellness & Spa, In- und Outdooraktivitäten lt. Aktiv & Balance Programm, Fitness- und Yogaraum – Preis p. P.: ab 480 Euro

Bild Fotograf Daniel Zangerl / Hotel habicher hof

Quelle © mk Salzburg