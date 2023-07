Hotel Larimar – Feierliche Eröffnung

Am 1. Juni 2007 hat Unternehmer Johann Haberl das Hotel Larimar nach 10-monatiger Bauzeit eröffnet. Seither gab es bereits mehrere große Um- und Ausbaustufen des Hotels Larimar. 2019 beispielsweise wurde der Wellness-Bereich von 4.500m² auf 6.500m² erweitert. Während der Erweiterungsphase im Juni 2023 blieb das Hotel geschlossen, um die vielfältigen Um- und Ausbauten durchführen zu können.

Alle am Bau beteiligten Firmen stammen aus der Region und verbrachten in der kurzen Bauzeit eine großartige Leistung – allesamt mit viel Engagement. In den Ausbau wurden über 2,7 Millionen Euro investiert, um das Hotel Larimar noch attraktiver und exklusiver gestalten zu können. Aufgrund der sehr guten Auslastung war ein Umbau und eine Erweiterung der Lager-, Tief- und Kühlräume der Küche sowie des Restaurants, erforderlich. Zusätzlich werden neue Mitarbeitergarderoben, Sanitäranlagen und ein großes, neues Mitarbeiterbuffet inklusive Klimaanlage errichtet.

Investiert wurde nicht nur in Verbesserungen für Gäste und Mitarbeiter, sondern auch in Maßnahmen für Ökologie und Nachhaltigkeit. „Das Hotel laufend für die Gäste und Mitarbeiter zu verbessern und zu erweitern ist mein Grundprinzip“, erklärt Larimar Inhaber Johann Haberl.

Am 25. Juni 2023 fand im Rahmen einer kleinen Feier die offizielle Eröffnung statt. Ehrengast Verena Dunst, Präsidentin des Bgld. Landtages, lobte das Larimar sehr, da es sich stetig weiterentwickelt. Die Umbauten, die jetzt durchgeführt wurden, sind sehr schön und luxuriös geworden. Es wird viel neuer, edler Raum geboten, in dem sich Gäste noch wohler fühlen können. Sie bedankt sich bei Gastgeber Johann Haberl für seinen unermüdlichen Einsatz für die Gäste und die Mitarbeiter.

Bürgermeister von Stegersbach Jürgen Dolesch lobte den Larimar Hausherren sowie das ganze Larimar Team für die vorbildhafte und professionelle Arbeit. Wir alle sind sehr stolz auf das erfolgreiche Larimar Hotel.

Larimar investiert laufend in Verbesserungen und Erweiterungen mit dem Ziel, Gäste immer wieder mit Besonderheiten zu überraschen

Im Juni 2023 wurden im Hotel Larimar umfangreiche Um- und Ausbauten durchgeführt. Zunächst wurde das Larimar Restaurant großzügig erweitert und neu gestaltet, wobei mehr Fläche geschaffen wurde, ohne die Anzahl der Tische zu reduzieren. Dies ermöglicht den Gästen mehr Privatsphäre und Vertraulichkeit beim Genuss der exquisiten Speisen. Des Weiteren wurden im Premium Spa einige Neuerungen vorgenommen, darunter eine neue Spa-Rezeption, ein moderner Wartebereich und ein Beratungs- und Ordinationsraum für die Larimar Kurärzte. Darüber hinaus wurden vier Komfort-Suiten komplett neu gestaltet, wobei jede Suite nun über zwei Schlafzimmer verfügt. Dies ist besonders ideal für Paare, Familien oder Freunde, die getrennte Schlafbereiche bevorzugen. Die Gymnastikräume erhielten ebenfalls eine Neugestaltung mit vorgelagerten Terrassen, die mit edlen Steinbelägen versehen sind, um den Gästen ein angenehmes Ambiente für ihre sportlichen Aktivitäten zu bieten.

Ein besonderes Augenmerk wurde auch auf Nachhaltigkeit gelegt, indem eine große Photovoltaikanlage auf dem Dach des Hotels und des nahegelegenen Mitarbeiterhauses installiert wurde. Mit einer Leistung von rund 136 kWp für das Hoteldach und 33 kWp für das Teamhaus kann die Anlage etwa 20% des tagsüber benötigten Stroms im Sommer bei Sonnenschein abdecken. Gastgeber Johann Haberl rechnet jährlich mit einer Stromerzeugung von 170.000 kWh. Zudem kann das Mitarbeiterhaus bei Sonnenschein komplett mit eigenem Strom versorgt werden.

Abschließend wurde ein Zubau für die Mitarbeiter realisiert, der neue, großzügige Garderoben mit Sanitärbereichen sowie ein Mitarbeiter-Selbstbedienungsrestaurant umfasst. Dies wurde notwendig, da das Hotel weitestgehend regionale, saisonale und biologische Lebensmittel einkauft, wodurch größere Kühl- und Tiefkühlräume für die Küche und das Restaurant erforderlich wurden.

Hand in Hand mit der Natur

Nachhaltig ist auch die Bauweise des Hotels Larimar. Begrünte Dächer und viele Naturmaterialien spiegeln die natürliche Umgebung im gesamten Hotelresort wider. Die begrünten Dächer sind mit den speziellen Sedum Kräuter- und Wiesenblumen nicht nur optische Hingucker und Lebensraum für Vögel, sie haben auch eine vorteilhafte Funktion im Sinne des Energiesparens: sie erhöhen den Wärmedämmungsgrad der Dächer.

Auch die Wärmeversorgung des Hotels erfolgt nachhaltig – sogar völlig CO2 neutral! Das Larimar wird mit aus Holzabfällen produzierter Nahwärme versorgt und leistet damit einen wertvollen Beitrag zu einer besseren Öko-Bilanz. Ein weiteres innovatives Energie-Nutzungskonzept wird mit der Be- und Entlüftungsanlage des Hotels umgesetzt. Modernste Haustechnikanlagen entziehen der Abluft Wärme, welche die Zuluft wiederum beheizt. Diese Wärmerückgewinnung ermöglicht eine besonders effiziente Energienutzung.

Flora und Fauna im und rund ums Larimar

Zusätzlich zur 6.500m² großen Wellnessfläche steht den Gästen ein großes, mediterranes Naturparadies mit 8.000 m² Gartenlandschaft zur Verfügung. Weitläufige ökologische Grünflächen mit Weinstöcken, Olivenbäumen, Zypressen, Storchenschnabel, Bambus, Lavendel und mehr säumen die Gartenanlage. Ein Naturteich mit Koi-Karpfen aus Japan, das „Tal der Düfte“, ein Heilkräutergarten, ein Obstgarten und mehrere Insektenhotels sind hier zu finden.

Rund 30 verschiedene Vogelarten sind im Areal rund um das Larimar heimisch. Die Grünflächen rund um das Hotel werden bewusst natürlich belassen, um einen wertvollen Lebensraum für zahlreiche Tiere und Insekten, wie Hummeln, Bienen, Schmetterlinge etc., zu bewahren.

Das Hotel Larimar wird weiterhin in Qualität und Erweiterungen investieren, um seine hervorragende Stellung im österreichischen und internationalen Wellness- und Gesundheitsmarkt weiter auszubauen.

Fotograf Karl Schrotter Photograph Hotel Spa Larimar

Quelle © mk Salzburg