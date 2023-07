Hotel Peternhof****ˢ: Grand Opening des neuen Infinity Pool im Hotel Peternhof

Der Sommer steuert auf seinen Höhepunkt zu und der grandiose Infinity Pool im Hotel Peternhof****s ist eröffnet.

Das hervorragende Wellnesshotel im Tiroler Kaiserwinkl setzt erneut Meilensteine: Mit einem exklusiven Adults Only-Bereich für unendliche Wohlfühlstunden. Das Badeerlebnis in dem neuen Infinity-Pool ist umwerfend, der Blick in die Berge magisch. Dazu das Sportschwimmbecken und die stilvollen Ruhe-Areas im Inneren und auf dem Dachgarten unter der Sonne (…. das Rooftop ist auch ein guter Platz an goldenen Herbsttagen). Mit seinen Maßen von 8 x 19 Metern und einer Wassertiefe von 1,36 Metern bietet der brandneue Pool sowohl Platz für Schwimmer als auch für jene Genießer, die gemütlich die wohltuende Wirkung des Wassers und die umliegende Natur auf sich wirken lassen möchten.

Massage-Bänke im Wasser und Düsen sorgen für maximale Entspannung. Jetzt liegen zudem die besten Wochen für Outdoor-Aktivitäten in der Bergnatur vor uns. Der Kaiserwinkl ist prädestiniert für Mountainbiker und Radfahrer. 180 Kilometer gut ausgeschilderte Radwege und 125 Kilometer Mountainbikerouten führen durch traumhafte Landschaften. E-Mountainbikes können bequem im Hotel ausgeliehen werden. Die Natur am Fuße des „Wilden Kaisers“ lädt bis spät in den Herbst zum Wandern und Golfen ein.

Täglich bietet das Hotel ein Aktivprogramm in freier Natur. Am hoteleigenen Reiterhof warten Pferde auf Ausritte. Die gesamte Urlaubswelt im Peternhof dreht sich um Entspannung und ein neues Wohlgefühl. Spezialisten gibt es hier für viele Belange: Von Spa und Beauty bis hin zu Massagen, von Ayurveda und Naturheilkunde bis hin zu Fitness und Medical Wellness. 4.000 m2 sind ausschließlich der Wellness und Regeneration gewidmet.

Leistungen: 4 Übernachtungen mit Halbpension, Basensalzbad 20 Minuten pro Erwachsenen, Aromaölmassage 25 Minuten pro Erwachsenen – Preis p. P.: ab 547 Euro

Bild Fotograf: Hannes Niederkofler Hotel Peternhof

Quelle mk Salzburg