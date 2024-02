Die familiäre Atmosphäre hat mich überzeugt

Hotel Schwarzer Adler Innsbruck: Erfolgsgeschichten hinter den Kulissen

Ende der 1980er-Jahre übernahmen Sonja Sophie und Harald Ultsch die Leitung des Boutique-Hotels Schwarzer Adler Innsbruck, mittlerweile führen sie das Haus gemeinsam mit ihren Kindern Fabian und Valentina in vierter und fünfter Generation. Als Teil der Hotelgruppe harry’s home & adler hotels, die sich mittlerweile auf 16 Standorte erstreckt, legt der Familienbetrieb großen Wert auf den Umgang mit seinen Mitarbeitenden, ganz nach dem Firmenmotto „We all are family“.

Der Erfolg zeigt sich unter anderem in der österreichischen Arbeitgeberstudie von Great Jobs und dem Testinstitut ÖGVS: Mit dem dritten Platz bei der Wahl „Bester KMU-Arbeitgeber im Gastgewerbe und Tourismus“ freut sich das Unternehmen über eine Top-Platzierung bei der Bewertung von knapp 4.000 Betrieben in Österreich. Sabrina Gasser (36) und Sahap Yigiter (24) gehören seit einiger Zeit zum Team des Hotels Schwarzer Adler Innsbruck. Im Interview berichten sie von ihren Aufgaben, was sie an ihren Jobs besonders motiviert und welche Erwartungen sie gleichzeitig an ihren Arbeitgeber haben. www.schwarzeradler-innsbruck.com

Sahap, Du bist seit knapp sieben Jahren im Hotel tätig. Warum hast Du Dich damals für eine Ausbildung zum Hotel- und Gastgewerbeassistent im Hotel Schwarzer Adler Innsbruck entschieden?

Sahap: Von der Stelle habe ich über eine Freundin erfahren, die im Schwarzen Adler ebenfalls als Lehrling tätig war. Nach meiner abgeschlossenen Ausbildung zum Koch wünschte ich mir ein Arbeitsumfeld, das mir einen intensiveren Kontakt mit Menschen ermöglicht. Die familiäre Atmosphäre, das sympathische Team und Familie Ultsch haben mich überzeugt.

Wer hat Dich gefördert?

Während meiner Ausbildung erhielt ich eine umfassende Unterstützung und Begleitung durch erfahrene Arbeitskollegen und Ausbilder. Das Unternehmen legt großen Wert auf eine strukturierte Ausbildung, die sowohl praktische als auch theoretische Aspekte abdeckt.

Mittlerweile bist Du als „Reservierung & MICE Specialist“ für die gesamte Harry’s Home Holding AG tätig. Wie sehen Deine Aufgaben aus?

Zu meinen Hauptaufgaben gehören Veranstaltungsplanung, Reservierungsmanagement und Kundenbetreuung. Ich organisiere und plane zum Beispiel Meetings, Tagungen und Seminare für alle Betriebe, auch für die harry’s home hotels & apartments und teilweise für das ADLERS Lifestyle-Hotel Innsbruck. Außerdem bearbeite ich Buchungen, Stornierungen und Änderungen von Zimmerreservierungen.

Sabrina, Du gehörst schon seit fast zehn Jahren zum Team. Wie hast Du von der freien Stelle als leitende Rezeptionistin im Hotel Schwarze Adler erfahren und was hat Dir daran gefallen?

Ich konnte schon Erfahrung in der Hotellerie sammeln und habe die Stelle dann über ein Inserat bei der Arbeitsagentur Innsbruck entdeckt. Daraufhin habe ich mich zunächst für das ADLERS Lifestyle-Hotel beworben. Für die Einarbeitung kam ich dann aber ins Hotel Schwarzer Adler. Dort hat es mir so gut gefallen, dass ich geblieben bin.

Nun bist Du „Operations Managerin“ im Schwarzen Adler. Was sind Deine Aufgaben im Hotel?

Ich bin verantwortlich für die Bereiche Rezeption, Frühstück, Housekeeping und Technik. Außerdem habe ich den Ausbilderschein und schule die neuen Azubis.

Was motiviert Euch an Eurem Job?

Sahap: Ich finde den täglichen Austausch mit den Hotelgästen sehr inspirierend. Ich bin dafür verantwortlich, dass sie eine möglichst angenehme Zeit im Hotel haben. Außerdem motiviert es mich, dass ich mein Wissen und meine Erfahrungen aufgrund der Arbeit in verschiedenen Hotels der Harry‘s Home Holding AG erweitern kann.

Sabrina: Mir gefällt es, dass ich mich in allen möglichen Bereichen wie Buchhaltung oder Revenue weiterentwickeln kann. Ich mag den Umgang mit Gästen, aber auch meine administrativen Aufgaben.

Welchen Herausforderungen begegnet Ihr in Eurem Job?

Sahap: Vor allem am Anfang musste ich lernen, unter Druck ruhig zu bleiben und Lösungen für unvorhergesehene Probleme zu finden. Das Team vom Hotel Schwarzen Adler hat mich dabei ständig ermuntert, an mir zu arbeiten und meine Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

Sabrina: Eine der größten Herausforderungen in meinem Job ist es, gutes Personal und motivierte Lehrlinge zu finden.

Was erwartet Ihr von Eurem Arbeitgeber?

Sahap: Ein unterstützendes und förderndes Umfeld, basierend auf Respekt und Wertschätzung. Mir ist wichtig, dass die persönliche und berufliche Entwicklung der Mitarbeiter aktiv gefördert wird, dass es eine faire Bezahlung und transparente Kommunikation gibt.

Sabrina: Ich erwarte Wertschätzung gegenüber meinem Einsatz bei der Arbeit. Das spiegelt sich natürlich auch in einer fairen Entlohnung wider.

Was war Eure schönste Erfahrung beim Schwarzen Adler?

Sahap: Die unvergesslichen Weihnachtsfeiern, die Veranstaltungen und Begegnungen mit prominenten Hotelgästen und Adligen. Aber ich fand auch die Renovierung des Hotels, bei der das gesamte Team und Familie Ultsch mit anpackten, beeindruckend.

Sabrina: Für mich zählt zum schönsten Erlebnis die Eröffnung des Hotels nach einem spannenden Umbau während der Corona-Pandemie.

Interview: Leonie Schwenda, Natalie Schneider/AHM

