Hotel Spirodom Admont: Echt erholsam …

Eine Winterauszeit im Nationalpark Gesäuse – dazu lädt das Hotel Spirodom Admont ein.

Dort vereinen sich Erholung, Natur und Kultur zu einem wohltuenden Erlebnis. Spiro „ich atme“ und domus „das Haus“ stehen zusammen für ein Hotel zum Innehalten und Aufatmen. Wer sich im Spirodom, umgeben von einer traumhaften Winterlandschaft, eine Pause vom Alltag gönnt, genießt gemütliche Zimmer und ein gepflegtes Ambiente, Wellness, Entspannung und köstliches Essen. Abseits des Massentourismus finden rund um das Spirodom die Winter- und Schneeschuhwanderer die Ruhe, die sie suchen. Egal, ob mit den Tourenski oder auf der Rodelbahn, wer hier rausgeht, der erlebt den puren Natur-Winter.

Nach dem Aktivgenuss und an kalten Wintertagen ist Wellness wunderbar angenehm: Im Indoor-Pool im wohlig warmen Wasser schwimmen, in der Sauna und im Dampfbad entspannen. Me-Time ist angesagt im Spirodom. Die gesamte Südseite des Wellnessbereichs ist verglast und bietet einen herrlichen Panoramablick auf das Benediktinerstift Admont und die Natur der Obersteiermark. Was gibt es Schöneres, als den ganzen Tag sportlich oder rundum entspannt zu sein und abends kulinarisch verwöhnt zu werden? Das Spirodom ist bekannt für seine gehobene Küche. Steirische Tradition trifft auf Gourmet-Küche.

Aus vorwiegend regionalen Zutaten zaubert das Küchenteam heimatverbundene Gerichte und internationale Klassiker, die sich Hotelgäste an gemütlichen Winterabenden schmecken lassen. Das Gesäuse gibt Kraft. In seiner Ruhe und Einfachheit, in der sportlichen Herausforderung und im bewussten Genießen. Schließlich handelt es sich um den größten Naturpark der Steiermark. Das Hotel Spirodom Admont hat sich diesen Kraftplatz ausgesucht, um Naturschönheit mit Verwöhnmomenten zu versüßen.

Winterurlaub im Gesäuse (01.11.23– 29.03.24)

Leistungen: 2 Nächte im Standard DZ, vielseitiges Frühstücksbuffet, Begrüßungsgetränk – Preis p. P.: ab 99,50 Euro im DZ, ab 119,50 Euro im EZ

Winter Special 3=2 (01.11.23–29.02.24)

3 Nächte zum Preis von 2 inklusive Frühstück

Bild Hotel Spirodom Admont

Quelle © mk Salzburg