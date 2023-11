Hotel Steiner: Skifahren & Biathlon lernen im Salzburger Land

Neues lernen leicht gemacht: Kompetente SkilehrerInnen und Biathlon-ExpertInnen, ein Winter, der ein halbes Jahr dauert und ein Schneeparadies auf 1.752 Metern – das Hotel Steiner verspricht perfekte Bedingungen für angehende Wintersportstars. Die Familienoase bietet ein abenteuerliches Kinderprogramm sowie serviertes Gourmet-Dinner und einen ruhigen Luxus-Wellnessbereich nur für Erwachsene. Visionär ist die neue Kinderwelt mit Karaoke-Raum, Indoor-Sandspielplatz, Kreativatelier und Holzzirkus – eine Familienoase zum immer Wiederkommen.

Schneesicher: Einer Studie des Skitourismus-Forschers Günther Aigner zufolge ist Obertauern jener Wintersportort mit den größten Schneehöhen in Österreich. Mitten in der Bergwelt des Salzburger Landes gelegen, ist das Skigebiet eine Schneeschüssel mit Wintergarantie von beinahe einem halben Jahr. 100 Pistenkilometer und perfekte Schneeverhältnisse von Ende November bis April machen die Region einzigartig. Wer gerne Zeit und Kilometer spart, ist im völlig neu umgebauten „Steiners“ richtig, denn von der Suite geht’s direkt auf die Piste. 1965 weilten sogar die Beatles im österreichischen Bergdorf für Dreharbeiten zum Film „Help!“. Ob das erste Mal auf zwei Brettern oder Skiprofi – Obertauern hat das passende Angebot für alle. Zahlreiche Skischulen bieten maßgeschneiderte Kurse für AnfängerInnen und Fortgeschrittene, Kleinkinder und Erwachsene.

Biathlon-Weltcup-Feeling: Die Faszination von Biathlon erleben UrlauberInnen auf der Gnadenalm. Geschicklichkeit und Ausdauer können bei der neu eingerichteten Anlage trainiert werden. Nach einer Einführung des Langlauf- und Biathlonsports folgt ein Schießtraining. Die moderne Laserbiathlonanlage mit 6 Schießständen steht zur Vermietung bereit. Neulinge buchen den Biathlon- Instruktor, der mit Techniktipps zur Seite steht. Infos unter: www.gnadenalm.com

GENUSSvollpension: Eine starke Familienbande sind Thomas und Andrea Steiner und ihre beiden Jungs. Sie übernahmen bereits mit 20 Jahren den Familienbetrieb, der 1967 gegründet wurde. Den Hausherren finden Gäste im Restaurant oder beim Sortieren der besten Tropfen im Weinkeller. Kulinarik ist seine Leidenschaft, wovon auch die Gäste profitieren. Vom Frühstücks- und Mittagsbuffet bis zum Fünf-Gang-Dinner werden den gesamten Tag Köstlichkeiten geboten. Ob Boxenstopp oder Einkehrschwung: Vom beheizten Ski- und Bergsportraum geht’s direkt zum Restaurant und nach der Stärkung wartet abermals das Bergvergnügen.

Wellness für alle: Das lichtdurchflutete Panorama-Hallenbad ist „the place to be“ für das gemeinsame Familienplantschen. Kleine und große Füße werden im wohlig warmen Whirlpool und in der Familiensauna gewärmt. Familien-Sole-Lounge, Tempel des Lichtes und Kuscheloase laden zum Chillen ein. Für eine Pause vom Familienleben sorgt der adults only Rooftop-BergSPA mit Panorama-Ruheraum, Finnischer- & Zirbensauna. Ein Highlight des Wellnessbereichs ist der Infinity Pool. Von ganz oben die zarten Schneeflocken auf der Haut spüren und in die verschneite Landschaft schauen – die grandiose Bergwelt präsentiert sich hier aus erster Reihe.

Hotel Steiner****S Obertauern, Familie Steiner, Römerstraße 45, A-5562 Obertauern

Tel: +43 (0) 6456 / 7306, Fax: +43 (0) 6456 / 747045, info@hotel-steiner.at, www.hotel-steiner.at

Bild Foto: Heldentheater / Hotel Steiner

Quelle A.R.T. Redaktionsteam Ges.m.b.H.