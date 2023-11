Mit Yoga gestärkt durch den Winter

Indigourlaub: Kleebauer Hof Retreat Center im Mühlviertel, Oberösterreich

Inmitten der sanften Wiesen und Wälder des oberösterreichischen Mühlviertels liegt das Kleebauer Hof Retreat Center des Reiseveranstalters Indigourlaub. Rund 40 Fahrminuten von der Landeshauptstadt Linz entfernt, erleben Urlauber auf dem historischen Vierkanthof eine nachhaltige Auszeit. In entspannter Atmosphäre können sie Neues ausprobieren und den Kopf frei bekommen. Neben ganzjährig offenen Programmen liegt der Fokus auf Yoga in Verbindung mit leichten Ausdauer- oder Kraftsportarten wie Langlauf, Schneeschuhwandern oder Klettern.

Diese Kombination schafft einen willkommenen Ausgleich zum Alltag und sorgt für körperliche sowie mentale Gesundheit. Bei Winterspaß mit Yoga, Langlauf und Schneeschuhwandern geht‘s für Indigourlauber in den nahen Böhmerwald, die Yoga & Kletter-Experience im Mühlviertel führt in den Sportpark Walding. Teilnehmer von Yoga, Räuchern und Rituale im Jahreskreis begeben sich mit Kräuter- und Aromaexpertin Viktoria Leitner auf eine Reise in die Vergangenheit und lernen die spirituellen Bräuche und alternativ-medizinischen Traditionen der alten Chinesen, Inder und Germanen kennen. Tipp: Bei der Anreise per Zug oder Bus geht es ab dem Hauptbahnhof Linz (Österreich) mit öffentlichen Verkehrsmitteln weiter nach Altenfelden. Von dort bringt ein Shuttle Urlauber nach Absprache zum Kleebauer Hof. www.indigourlaub.com

NEU 2024: Winterspaß mit Yoga, Langlauf und Schneeschuhwandern

Langlaufen macht nicht nur Spaß, sondern hält auch fit und gesund. Keine andere Sportart unterstützt Körper, Kreislauf und Kondition derart umfassend und dennoch sanft. Gerade die Kombination aus intensivem Ganzkörpertraining und Naturerlebnis macht den Reiz der Nordischen Sportart aus. Das kraftvolle Gleiten durch die Stille fördert außerdem die mentale Entspannung, lässt Gedanken fliegen und schafft einen klaren Kopf. Stressreduktion in Verbindung mit Bewegung war für Indigourlaub-Geschäftsführerin Sonja Miko der Anknüpfungspunkt für die Yogareisen: „Die Idee dazu entstand aufgrund der wachsenden Nachfrage von Gästen zu Langlaufmöglichkeiten in der Nähe vom Kleebauer Hof.

Und tatsächlich eignet sich der nahe Böhmerwald bestens dafür, ist landschaftlich sehr schön und recht schneesicher.“ Die Mischung aus sanftem In- und Outdoorsport ergänzt im Januar und Februar 2024 das Programm des Kleebauer Hof Retreat Center im Oberösterreichischen Mühlviertel: Bei Winterspaß mit Yoga, Langlauf und Schneeschuhwandern im Böhmerwald wählen Erholungssuchende zwischen 3, 4 oder 7 Ü inkl. geführten Langlauf- oder Schneeschuhtouren, 2 Yoga-Einheiten pro Tag, vegetarisch-veganer Vollverpflegung und Sauna ab 580 €/Pers. im DZ.

Traum-Kombination Klettern und Yoga

eim Programm Yoga & Kletter-Experience im Mühlviertel erfahren die Gäste die tiefe Verbindung zwischen Körper und Geist. Unter dem Motto „Wage den Aufstieg zu dir selbst“ tauchen Indigourlauber in die ruhige Atmosphäre der österreichischen Natur ein und unterstützen durch die kraftvollen Asanas nicht nur ihre physische Stärke sowie Flexibilität, sondern schaffen eine innige Verbindung zu sich selbst und ihrer Umwelt. Tägliche Klettereinheiten im nahegelegen Sportpark ergänzen das Programm und schaffen eine Harmonie zwischen Abenteuer und Entspannung. Dabei meistern die Teilnehmer die spirituellen Tiefen des Yoga ebenso wie die physischen Herausforderungen des Kletterns. 4 Ü inkl. 2 Klettereinheiten, 2 Yoga-Einheiten pro Tag, vegetarisch-veganer Vollverpflegung und Sauna ab 790 €/Pers. im DZ.

Räuchern: Heilsames Ritual für Körper, Geist und Seele

Das Räuchern von Kräutern, Harzen und Gewürzen begleitet Menschen schon seit Jahrtausenden. Was hat die Gundelrebe mit der Walpurgisnacht zu tun und wie wirkt Johanniskraut? Bei Yoga, Räuchern und Rituale im Jahreskreis tauchen Indigourlauber in die Magie der uralten Bräuche ein und erfahren dabei, wie unterschiedlich sie auf Körper, Geist und Seele wirken. Programmleiterin Viktoria Leitner aus Oberösterreich vermittelt Kursteilnehmern fundiertes Fachwissen: Sie weiß, zu welchen Anlässen geräuchert wird und spricht über deren Bedeutung – beispielsweise die sogenannten Rau(ch)nächte zwölf Tage nach der Wintersonnwende, also zwischen 25. Dezember und 6. Januar, an denen dem Mythos nach Reinigung und Neubeginn am besten gelingen. 2 Nächte im DZ inkl. vegetarisch-veganer Vollverpflegung und Programm kosten ab 390 €/Pers.

Bild Beim Winterprogramm „Klettern und Yoga“ im Kleebauer Hof Retreat in Österreich erleben Indigourlauber die perfekte Harmonie von Abenteuer und Entspannung, während sie sowohl die spirituellen Tiefen des Yoga als auch die physischen Herausforderungen des Kletterns meistern. © Indigourlaub

Quelle AHM Kommunikation