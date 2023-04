Folgende Unternehmen sind nicht nur erfolgreich, sondern auch auf den Hund gekommen. Sie erfreuen sich also unter anderem aufgrund ihrer Zuneigung zu Hunden großer Beliebtheit – so erlauben sie es ihren Arbeitnehmern unter anderem, die Fellnase mit ins Büro zu nehmen. Hier können Sie sich über die Betriebe und deren Geschäftsidee schlaumachen.

Den Hund in den Arbeitsalltag integrieren – diese Arbeitgeber machen es möglich

1. Holisticon AG

Es schneidet sie IT- und Management-Beratung Holisticon AG bei ihren Arbeitnehmern sehr gut ab. Dies liegt daran, dass das Unternehmen jede Art von Hund im Büro akzeptiert. Vom süßen Havaneser bis hin zum Dogo Argentino sind alle Vierbeiner willkommen. Außerdem fördert der Arbeitgeber Flexibilität im Arbeitsalltag. So haben Mitarbeiter die Möglichkeit, Beruf und Hund leicht unter einen Hut zu bringen.

Einen Namen hat sich die Holisticon AG des Weiteren aufgrund ihrer positiven Unternehmenskultur gemacht. Laut den Angaben der Angestellten auf kununu, fordern diese selbstständig Mitarbeitergespräche ein – Probleme oder Verbesserungsvorschläge können sie offen ansprechen. Das Hamburger Unternehmen landet damit nicht nur bei Tierliebhabern.

2. sum.cumo GmbH

Hunde sind auch in den Büroräumen der sum.cumo GmbH erlaubt. Einen Namen macht sich das Beratungsunternehmen aus Düsseldorf aber auch durch die gute Work-Life-Balance. So haben Sie die Gelegenheit, den Arbeitsalltag mitzugestalten, um sich mit der Zeiteinteilung an den Bedürfnissen Ihres besten Freundes zu orientieren.

Spezialisiert hat sich die sum.cumo GmbH übrigens auf die Bereiche Internet und Multimedia. Suchen Sie im Raum Düsseldorf nach einem Arbeitgeber, der Hunde im Büro erlaubt, und verfügen Sie über die benötigte Expertise, ist eine Bewerbung bei diesem Unternehmen empfehlenswert.

3. SprintEins GmbH

Bekannt ist die SprintEins GmbH für ihre digitalen Produktlösungen – mittlerweile hat sich die Firma auch aufgrund ihrer Hundefreundlichkeit einen Namen gemacht. Das Unternehmen ist familienfreundlich, wobei der Hund ebenfalls als wichtiges Mitglied gilt – Sie können ihren Vierbeiner jederzeit ins Büro mitnehmen. Es kommen Mitarbeiter zudem in den Genuss einer ruhigen, positiven und trotzdem produktiven Atmosphäre. Auch dürfen sich Angestellte über eine Vielzahl an Benefits freuen.

4. CENTOMO GmbH & Co. KG

Tätig ist die CENTOMO GmbH & Co. KG im Personalwesen und der Personalbeschaffung. Das Unternehmen gestattet die Mitnahme der Fellnase ins Büro. Auch haben Sie die Gelegenheit, vom Homeoffice aus zu arbeiten. Wollen Sie also Ihrem Vierbeiner einmal in den eigenen vier Wänden Gesellschaft leisten, ist dies bei der CENTOMO GmbH & Co. KG durchaus möglich. Bei diesem Arbeitgeber können Sie also Hund und Beruf problemlos miteinander vereinbaren.

Mitarbeiter loben des Weiteren die hohe Wertschätzung und das attraktive und faire Provisionsmodell. Dadurch stehen die Arbeitnehmer immer im Mittelpunkt. Suchen Sie in Sindelfingen nach einem Unternehmen, das Mensch und Tier gleichermaßen wertschätzt? Dann sind Sie bei der CENTOMO GmbH & Co. KG bestens aufgehoben.

5. Staffbase

Staffbase spezialisiert sich auf Internetdienstleistungen mit dem Schwerpunkt auf Kommunikation. Dieser Arbeitgeber punktet mit seiner modernen Unternehmenskultur. Nicht nur sind Hunde im Büro erlaubt, sondern Sie dürfen sich gleichermaßen über flexible Arbeitszeiten freuen. Des Weiteren können Sie bestimmte Tage im Homeoffice verbringen. Ihr Vierbeiner muss den Tag über also nicht alleine sein.

Den Mitarbeitern stellt das Unternehmen aus Chemnitz ein Budget für die berufliche Weiterentwicklung zur Verfügung. Auf Wunsch haben Sie also auch die Möglichkeit, in einem der ausländischen Büros des Konzerns Erfahrung zu sammeln. Die Firma ist mittlerweile weltweit erfolgreich und wächst stetig. Haben Sie also an einer Mitarbeit bei Staffbase Interesse, lohnt sich eine Bewerbung durchaus.

Fazit

Bevor Sie sich für einen Arbeitgeber entscheiden, sollten Sie ihn in puncto Hundefreundlichkeit unter die Lupe nehmen. Idealerweise kann Ihr bester Freund Sie ins Büro begleiten. Auch flexible Arbeitszeiten und Homeoffice erweisen sich als praktisch. Wollen Sie sich die langwierige Suche nach einem tierfreundlichen Betrieb ersparen, halten Sie sich einfach an die Firmen aus dem Beitrag.

Titelbild/ Bildquelle: Bild von sugarfoot67 auf pixabay

Autor: Jesse Reimann

