Ice, Ice, Coffee – Eiskaffee mit Carl Henkel

It feels like Summer! Die Temperaturen steigen und mit ihnen auch die Vorfreude auf den Sommer. Was gibt es da Besseres als eine verführerisch-leckere Abkühlung? Dank Carl Henkel wird der Sommer zum geschmacklichen Highlight, denn an heißen Tagen ist ein kalter Eiskaffee genau das Richtige für uns. Einfach die persönliche Lieblingssorte Filterkaffee in der stylischen Arca X-tract zubereiten, die durch den patentierten doppelten Edelstahlfilter für bestes Aroma und köstlichen Kaffeegenuss sorgt. Anschließend Kaffee etwas ziehen lassen und kalt stellen. Perfekt serviert wird der Kaffee mit einer Kugel (veganem) Vanilleeis im Stack Thermoglas, das den Eiskaffee dank des doppelwandigen, langlebigen Borosilikatglases optimal kühlt, ohne Wasserränder zu hinterlassen, die oft entstehen, wenn das Wasser außen am Glas abperlt. Wer will da schon widerstehen?

Carl Henkel. Ein Muss, dieser Eiskaffee-Genuss.

Eiskaffee ist nicht gleich Eiskaffee. Lust auf etwas Abwechslung? Hier sind unsere beliebtesten Eiskaffee-Variationen mit Filterkaffee:

Iced Coffee

Ein paar Glaswürfel in ein Glas geben. Den heiß aufgebrühten Kaffee auf die Eiswürfel fließen lassen, aufgeschäumte (Pflanzen-)Milch dazugeben und je nach Geschmack mit Sirup ergänzen.

Vietnamesischer Eiskaffee

Der vietnamesische Eiskaffee ist eine leckere Variation mit kurzer Zutatenliste – einfach eine Tasse kalten Filterkaffee und einen Esslöffel Kondensmilch auf Eiswürfel geben und genießen.

Wiener Eiskaffee

Der Kaffeehaus-Klassiker aus Wien ist weltweit beliebt. Hierzu den gekühlten Filterkaffee über (veganes) Vanilleeis gießen und mit (veganer) Schlagsahne, Waffeln und Kakaopulver dekorieren.

Alle Varianten können mit der Carl Henkel Arca X-tract zubereitet und im Stack Glas serviert werden.

Die Produkte von Carl Henkel sind online unter carlhenkel.com erhältlich. Die Arca X-tract kostet ab 68 Euro (2-3 Tassen), die Gläser ab 12 Euro.

Bild@ Carl Henkel

Quelle Cleo Public Relations