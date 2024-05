Good. Better. Die Supreme Greens von Blue Farm

Wir geben grünes Licht – und bringen unser Morgenritual auf ein neues Level. Der Blue Farm Supreme Greens ist ab sofort ein fester Bestandteil unserer täglichen Morgenroutine und mit 100% natürlichen Bio-Zutaten, Vitaminen und Mineralstoffen die ideale Basis für einen energiegeladenen Start in den Tag. Reines, gefriergetrocknetes Bio-Obst und Gemüse, pflanzliche Ballaststoffquelle und Proteine sowie Adaptogene und jede Menge Antioxidantien machen den Supreme Greens zu unserem neuen Lieblings-Go-To-Drink.

Dabei wird vollkommen auf Gluten, Zucker oder Zusätze verzichtet. Mit genau einer Portion decken wir den Nährstoffbedarf für den gesamten Tag ab, ganz ohne Einnahme von Kapseln oder stundenlanges Obst und Gemüse schälen und anschließend Entsafter bzw. Mixer reinigen – der grüne Smoothie ist in weniger als 30 Sekunden ready to drink. Was anderes als der Supreme Greens kommt uns jetzt nicht mehr in die (biologisch abbaubare) Tüte.

Blue Farm. Green Food. Good Mood.

Was macht den Blue Farm Supreme Greens so besonders?

Natürliche Frucht- und Gemüsepulver, hochwertige Adaptogene- und Algenmischungen sowie rein pflanzliche Proteinquellen sind die Basis des Supreme Greens. Diese besondere Kombination ermöglicht eine ganzheitliche Nährstoffversorgung, die für das Wohlbefinden und für die Energie unseres Körpers wichtig sind und den Drink zu einem wesentlichen Bestandteil unserer Gesundheit machen kann.

100% natürliche Vitamine und Mineralien aus echtem Obst & Gemüse, bio, pflanzlich und glutenfrei

All-in-One Drink, der den täglichen Nährstoffbedarf deckt, ohne Zuckerzusatz, künstliche Zusätze oder Aromen

wichtige Vitalpilze wie Chaga oder Cordyceps & Superfoods wie Moringa können für mehr Energie sorgen und ein gesundes Immunsystem unterstützen

keine Kapseln notwendig – im Supreme Greens sind alle wichtigen Vitaminen & Mineralien bereits enthalten

entwickelt von Food Science Technologisten

Ein Löffel. Alle Nährstoffe. Jeden Tag.

Der Supreme Greens wurde von Wissenschaftlern entwickelt und ist mehr als ein klassischer Smoothie. Er ist ein Versprechen, dem eigenen Körper das Beste zu geben. Bei der Entwicklung war es Blue Farm vor allem wichtig, eine zusätzliche tägliche Ballaststoff- und Proteinquelle zu schaffen sowie eine natürliche Quelle aus Vitaminen und Nährstoffen zu gewinnen, die mehr bietet als herkömmliche Proteinshakes oder Fruchtsäfte. Ganz einfach. Tag für Tag.

Und so wird der Supreme Greens zubereitet:

Für eine Portion Supreme Greens zwei gehäufte Löffel (z.B. Magic Spoon von Blue Farm) mit ca. 24g Pulver in 150ml Wasser einrühren oder in einen Shaker geben (z.B. Forever Bottle von Blue Farm) und geniessen.

Fix und fertig in 30 Sekunden. Auch ideal für unterwegs oder auf Reisen.

Die Blue Farm Produkte sind online unter bluefarm.co erhältlich und kosten ab 9,39 € (z.B. Oat Base Bio, ergibt 4 Liter Haferdrink).

Sie können einmalig oder im Abo gekauft werden. Spart Geld und gibt maximale Flexibilität, wann und wie oft geliefert wird.

Der Supreme Greens kosten 64,95€. Er enthält ca. 30 Portionen für einen ganzen Monat.

Quelle Sonja Berger Public Relations