Im Herbst Energie tanken: Entspannen auf den Balearen

Der Herbst rückt langsam näher und umso wichtiger ist es, sich in der dunklen Jahreszeit Zeit für sich und das eigene Wohlbefinden zu nehmen. Auf den Balearen findet man viele Orte, wo man Erholung finden kann. Das ganzjährig milde und angenehme Klima sorgt dafür, dass man sich hier in den Herbstmonaten wohlfühlt. Die köstliche, gesunde und mediterrane Küche sowie eine Massage oder eine Yoga-Stunde sorgen für zusätzliche Ruhe. Die zahlreichen Hotels auf den Balearen bieten ein umfangreiches Wellness-Angebot, aber auch die Natur der Inseln lädt zum Entspannen ein.

Frankfurt, den 27.10.2023. Die vier Inseln verfügen über eine Vielzahl an Hotels, die Spa- und Wellnessbehandlungen anbieten. Aber auch die natürliche Umgebung der Balearen sorgt für eine entspannte Atmosphäre, dank derer man sich leicht vom Alltag erholen kann.

Mallorca: Einzigartiges Thermalbad umgeben von Natur

Das Hotel Fontsanta ist mit seiner auf den Balearen einzigartigen natürlichen Thermalquelle der ideale Ort für Entspannungssuchende. Das 5-Sterne-Luxus-Hotel im Südosten der Insel besticht durch seine Lage inmitten eines Naturparks und befindet sich in direkter Nähe des Strands Es Trenc. Das Hotel ist ausschließlich für erwachsene Gäste. Von Hot-Stone-Massagen über das auf den Balearen einzige Thermalbad bis hin zu Yoga werden hier für jeden Geschmack die perfekten Wellnessbehandlungen geboten. Es wird angenommen, dass die Thermalquellen auf Mallorca bereits von den alten Römern entdeckt wurden, die die belebende Wirkung des mineralhaltigen Wassers auf der Insel zu schätzen wussten.

Der Spa-Bereich des Fontstanta ist 700 Quadratmeter groß und verfügt über mehr als 25 Räume. Es gibt ein großes Thermalbecken und einen Eisbrunnen, in dem man sich vom stressigen Alltag erholen kann.



Ibiza: Entspannende Massagen mit Salzwasser und im Naturpark zur Ruhe finden

Ibiza steht für weit mehr als nur reines Vergnügen. Die Insel hat auch eine ruhige und entspannte Seite, die Wellnessliebhaber anzieht. Die zahlreichen Luxus- und Spa-Hotels auf der Insel bieten z. B. viele Peeling-Behandlungen mit dem lokalen Salz, Detox-Behandlungen, exklusive Pools, Schönheitsbehandlungen sowie ausgezeichnete Fitnessräume an.

Ibiza ist bekannt für ihre Salzgewinnung, die vor Jahrhunderten einen wichtigen wirtschaftlichen Faktor ausmachte. Im Mittelpunkt stehen dabei die Salinen von Ibiza, die 2001 zum Naturschutzgebiet erklärt wurden. Der Naturpark ist Weltwerbe der UNESCO und befindet sich zwischen den beiden Inseln Ibiza und Formentera. Hier liegen die alten Salzlagunen, aber man findet dort auch wunderschöne Strände. Das Wasser ist dort so kristallklar, dass es sich perfekt zum Tauchen eignet. Wer zur Ruhe kommen und sich eine Auszeit verschaffen möchte, kann dies beispielsweise bei einer Vogelbeobachtung. In den Lagunen rasten und brüten über 200 Zugvögelarten. All das kann man zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf verschiedenen Routen entdecken.

Menorca: Entspannung in der Natur

Menorca bietet mit seiner vielfältigen Natur, seinen schönen Buchten und dem Naturpark S’Albufera des Grau viele Orte zum Entspannen. Hier findet man eine große Tier- und Pflanzenvielfalt – die ideale Gelegenheit, um z. B. bei einer Vogelbeobachtung zur Ruhe zu kommen, sich mit der Natur zu verbinden und dem Alltagsstress zu entfliehen.

Die Insel bietet sich zudem für Wanderungen entlang des Camí de Cavalls, aber auch Spaziergänge zu ruhigen Buchten, oder für entspannte Stunden am Strand an, wo man beispielsweise mit Yoga den Tag ausklingen lassen kann.

Formentera: Feine Sandstrände und entspannter Wassersport

Formentera ist bekannt für seine paradiesischen Strände mit feinem, weißen Sand mit kristallklarem Wasser. Hier findet man auch das bekannte Seegras, die Posidonia oceanica, das für das türkisblaue Wasser sorgt.

Am Strand kann man mit Yoga entspannen oder eine Runde schwimmen gehen und an den schönsten Stränden und Buchten vom Alltag abschalten. Für all diejenigen, die die Unterwasserwelt Formenteras entdecken möchten, bieten sich Wassersportaktivitäten wie Schnorcheln und Tauchen an.

Die Ruhe der Insel bietet zudem eine ideale Umgebung für Meditation und tiefe Entspannung. Die kleinste Baleareninsel eignet sich ideal, um neue Energie zu tanken und einen unvergesslichen Strandurlaub zu genießen.

Bild © AETIB

Quelle Global Communication Experts GmbH