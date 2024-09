Auf dem Weg zu einem neuen Lebensgefühl

Das IMPULS HOTEL TIROL in Gastein beflügelt mit Impulsen für die Gesundheit

Ein Urlaub, der sich der Gesundheit und dem Wohlbefinden widmet, ist von unschätzbarem Wert. Körper und Geist kommen in Einklang, man kehrt gestärkt in den Alltag zurück und fühlt sich nachhaltig erholt. Das IMPULS HOTEL TIROL****s in Bad Hofgastein ist dafür eine erstklassige Adresse und bietet mit Gesundheitsprogrammen, Wellnessanwendungen und Entspannungseinheiten die perfekten Voraussetzungen, um neue Kraft zu schöpfen und zur inneren Balance zu finden.

Spannende Gesundheits-Schwerpunkte im Winter

Im IMPULS HOTEL TIROL sind gesundheitsbewusste Gäste in den besten Händen. Bibiana und Christoph Weiermayer lassen keine Gelegenheit aus, innovative Gesundheitsangebote in ihr Haus zu holen. Neuerdings verfügt die Medical Wellness über eine eigene Eiswanne, um Hotelgästen das gesunde Eisbaden im Hotel zu ermöglichen. Denn Eisbaden stärkt nachweislich das Immunsystem, indem es die körpereigenen Abwehrkräfte aktiviert und die Durchblutung fördert. Erfrischende Eisbad-Sessions, regelmäßige Yoga-Einheiten und entspannende Thermalbäder begleiten Gäste des IMPULS HOTEL TIROL durch vitalisierende Wintertage.

Um der Gesundheit einen zusätzlichen Frischekick zu geben, hat das Küchenteam sein Healthy-Food-Konzept weiterentwickelt. Die gesunde Vitalküche mit frischen und regionalen Zutaten passt perfekt in einen nährstoffreichen Winter-Ernährungsplan. Feinschmecker dürfen sich unter anderem auf ausgewogene Bowls freuen. Um das körperliche, emotionale und geistige Wohlbefinden zu fördern, widmet sich das IMPULS HOTEL TIROL ab sofort auch der Aromatherapie. Das neue Duftkonzept ist im ganzen Haus spürbar. Darüber hinaus können sich Interessierte in Vorträgen über die Wirkung ätherischer Öle informieren, die von Stressabbau über Stimmungsaufhellung und Verbesserung der Schlafqualität bis hin zur Schmerzlinderung reichen kann.

Ein einmaliges Erlebnis: Ski, Yoga & Thermalwasser

Eine harmonische Symbiose aus alpinem Wintervergnügen und innerer Balance schafft das IMPULS HOTEL TIROL mit dem einzigartigen Erlebnis „Ski & Yoga“. Es verbindet die belebende Wirkung eines traumhaften Skitages in der Bergwelt des Gasteinertals mit entsprechender Yogapraxis. Bereits am Morgen sorgen Yogasessions für einen energiegeladenen Start in den Tag, dehnen und aktivieren die Muskulatur, bevor es auf die Piste geht. Nach dem Skivergnügen laden Yogaeinheiten ein, zu entspannen und zu regenerieren. Den perfekten Abschluss eines Skitages bringt das naturwarme Thermalwasser im IMPULS HOTEL TIROL, in dem sich Gäste treiben lassen und nachspüren. Das SPA Team kümmert sich zusätzlich um einen wohltuenden Tagesausklang.

Herrlich entschleunigt durch den Winter

Die bewusste Langsamkeit, die im IMPULS HOTEL TIROL zelebriert wird, ist eine wahre Wohltat für Körper und Geist. „Wir konzentrieren uns besonders darauf, den Gästen eine nachhaltige Entschleunigung zu ermöglichen“, so Bibiana Weiermayer über die ruhige Gangart in ihrem Hotel. „Denn „always on“, das ist für viele Menschen zu viel. Bei uns schaltet man einen Gang zurück.“ Die Lage des IMPULS HOTEL TIROL könnte in dieser Hinsicht nicht besser sein. Bad Hofgastein liegt auf 850 Metern Höhe und damit über der Nebelgrenze. In der frischen Winterluft tanken Genießer Sonne und Energie. Die herrliche Umgebung des Gasteinertals lädt zu traumhaften Winterwanderungen, gemütlichen oder sportlichen Langlauftouren oder Schneeschuhwanderungen ein. Abseits von Trubel und Hektik werden viele Aktivitäten zur Quelle der Erholung.

Entspannung, Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensfreude – darum kümmert sich das IMPULS HOTEL TIROL****s mit viel Expertise. Yoga und Meditation sind Schwerpunkte im Haus. Eine der größten privaten Thermenanlagen in Gastein befindet sich im Hotel. Großzügige Saunen und exklusive Ruheräume versprechen tiefe Entspannung. Das Gesundheitsangebot mit Heilbädern, Massagen und Physiotherapie sowie Ayurveda und Detox setzt ein klares Statement in Sachen nachhaltiger Entspannung und Gesundheit.

Bild Winterlicher Ausblick Quelle: IMPULS HOTEL TIROL

Quelle mk Salzburg