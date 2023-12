Impulshotel FREIGOLD: Wer liebt Überraschungen?

Das FREIGOLD Impulshotel ist immer gut für erfreuliche Überraschungen. Wer glaubt, er habe in Sachen Hotel und Erholung schon alles gesehen, der wird staunen.

Es wäre wohl kein Winterstart im FREIGOLD-Stil, würde nicht auch die Vorweihnachtszeit voll Inspiration und Lebensfreude stecken. Denn eines ist seit der Eröffnung des neuen Hotels in Freistadt klar: Hier wird der Urlaub zur Entdeckungsreise in eine Welt abseits gewohnter „Pfade“ und außerhalb etablierter Komfortzonen. Wer will, findet den ganzen Tag über inspirierende Aktivitäten, entdeckt Neues und nimmt wertvolle Anregungen für ein positives Mindset mit. Und zwischendurch wird im SKY-Spa hoch über Freistadt mit atemberaubendem Blick in die Ferne relaxt.

Jetzt bietet sich die perfekte Gelegenheit, den FREIGOLD Spirit zu probieren. Aktive Tage verbringen, viel Neues erleben und erfahren, dazwischen im SKY Spa und im herrlich temperierten SKY Pool relaxen. Das Angebot, sich selbst neu zu entdecken, steht: Am Vormittag bei Indian Balance und Pilates, bei Hatha Chakren und Yin Yoga, bei HIIT und Faszientraining, bei Jacobson Entspannung oder in der Open-Kitchen-Hour mit Brotbacken, veganem oder asiatischem Kochen im SKY-Restaurant, beim Cocktailkurs und noch viel Spannendem mehr. Wöchentlich gibt es abends einen Impuls-Talk, in welchem man sich zu verschiedenen Lebensthemen inspirieren lassen, über das Leben und sich selbst schmunzeln und vielleicht den einen oder anderen Gedankenanstoß mit Nachhause nehmen kann.

Ein Ort, der überrascht & beflügelt

Das Impulshotel ist von der ersten Sekunde bis zum Check-out eine Entdeckungsreise. Beim Check-in erlebt jeder, der möchte, mit dem Kniebeugen-Master die erste Überraschung. Eine FREIGOLD Bucketlist, eine versteckte Bestecklade und ein 10-Smiley-Konzept mit zehn kleinen spannenden Challenges lassen den Spirit des FREIGOLD hautnah spüren und machen den Urlaub zu einem Erlebnis der besonderen Art.

Winter Special: Feel Freistadt Momente

Neu im Programm des FREIGOLD sind die Feel Freistadt Momente. Damit erleben Hotelgäste nicht nur das erste Impulshotel mit all seinen Facetten, sondern auch die historische Kultur- und Braustadt Freistadt.

Ein Hoch auf die Braukunst: Die Brauerei Freistadt bietet eine professionelle Brauereiführung mit spannenden Details über die Braukommune, Rohstoffe und den Brauprozess sowie eine Bierverkostung mit fünf verschiedenen Bieren. Ein kleines Präsent gibt es ebenfalls von der Brauerei. Und abends noch mit dem Nachwächter um die Häuser ziehen? Die Nachtwächterführung lädt zum Rundgang durch Freistadt und verzaubert mit dem Flair der historischen Stadt. Ein:e Nachtwächter:in plaudert spannende Geschichten über die mittelalterliche Stadt aus dem 13. Jahrhundert aus und zeigt die schönsten Plätzchen. Die kleine Nachtwanderung klingt gemütlich mit einem inkludierten Getränk an der Hotelbar aus. Sowohl die Brauereiführung als auch die Nachtwächterführung sind im Package „Feel Freistadt“ inkludiert.

Wenn es Abend wird im FREIGOLD …

… dann werden im SKY-Restaurant in 40 Meter Höhe neun verschiedene Gerichte in der vorwiegend vegetarischen Küche gezaubert und auf Food-Sharing-Plates für zwei Personen serviert – drei verschiedene Vorspeisen, Hauptspeisen und Nachspeisen. Eine kommunikative, abwechslungsreiche und lustige Art gemeinsam den Abend und das Dinner zu genießen. Keine Angst, wer Fleisch möchte, kommt auch hier in den Genuss.

Merry Christmas

Das wäre doch ein sinn-volles Geschenk: Ein Wert- oder Themengutschein für Wohlfühlmomente im FREIGOLD (Gutschein-Shop). Lieblingsmenschen freuen sich über Zeit mit vielen positiven Impulsen für alle Lebenslagen.

Cozy Sunday (buchbar bis 29.04.24, So./Mo., ausgenommen 22.12.23–07.01.24)

Leistungen: 1 Nacht für 2 Pers., cooler Faulenzer Tag im Hotel mit Spa-Night bis 22 Uhr im SKY-Pool bei Kerzenschein – Preis für 2 Pers.: im Deluxe Zimmer 270 Euro, in der Deluxe Suite 430 Euro

Golden Spa Days (buchbar bis 29.04.24, So.–Di., ausgenommen 22.12.23–07.01.24)

Leistungen: 2 Nächte für 2 Pers., cooler Faulenzer Tag im Hotel mit Spa-Night bis 22 Uhr im SKY-Pool bei Kerzenschein und Paarmassage – Preis f. 2 Pers.: im Deluxe Zimmer 590 Euro, in der Deluxe Suite 910 Euro

Feel Freistadt (buchbar bis 20.04.24, Mo.–Do. oder Di.–Fr., ausgenommen 22.12.23–07.01.24)

Leistungen: 3 Nächte für 2 Pers., Di. abends Brauereiverkostung und Brauereiführung in der Brauerei Freistadt, Mi. abends Nachtwächterführung durch die historische Altstadt, 1 Bierbad im privaten Bierpool im Freigold inkl. Bierverkostung – Preis f. 2 Pers.: im Deluxe Zimmer 898 Euro, in der Deluxe Suite 1.378 Euro

Bild Fotograf Alexander Kaiser- Impulshotel FREIGOLD

Hotel Freigold

Quelle © mk Salzburg.