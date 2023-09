Hotel Blü Gastein: Indian Summer im BLÜ – mitten im Gasteinertal

Der Herbst wird lässig im Hotel BLÜ in Bad Hofgastein. Ein Indian Summer, wie er schöner nicht sein könnte. Von den Berggipfeln die glasklare Aussicht bestaunen. Durch das Herbstlaub wandern und die frische Luft atmen. Im herbstlichen Farbenspiel durch die Natur radeln. In einer Therme abtauchen. Mit den Gasteinern ihre traditionellen Herbstfeste feiern. Inhale-Exhale beim Yoga, Golfen oder achtsam Waldbaden. Lieber den ganzen Tag im Bett bleiben und die Herbsttage ganz gemütlich angehen? Im BLÜ ist das Leben wunderbar entspannt.

Genießer lieben ihren Herbst-Break im BLÜ, das voll und ganz der freien Entfaltung gewidmet ist. Wer die Beine hochlegen möchte, der kommt in das

HimmelBLÜ Spa. Im Dachgarten in der milden Herbstsonne ein Buch lesen, nach dem Bergerlebnis in der Sauna relaxen bis spät in den Abend. Vom Quiet Room in die Natur schauen. In der Bibliothek schmökern oder nachmittags auf der BLÜ Terrasse neben dem Denkmal des Kaiser Franz einen Drink nehmen. Abends grenzenlos genießen. Die BLÜKitchen vereint in den Gasteiner Bergen das Lokale mit dem, was uns in der Welt sonst am besten schmeckt: Einflüsse von Salzburg über Tel Aviv bis Asien lassen die BLÜ Kitchen aufblühen.

Wenn die Wälder bunt leuchten, dann ist Yogaherbst-Zeit in Gastein. Yoga gehört zu dem Hotel BLÜ in Bad Hofgastein wie das BLÜ zum Yoga. Resident Yogini Fia Sonora erfüllt täglich den HimmelBLÜ Yogaspace hoch über den Dächern mit Yoga-Einheiten, stets die umliegenden Berge im Blick. Wenn die Sonne scheint, geht es zur Yogastunde hinaus in den genialen HimmelBLÜ Garden am Dach oder auf die Almwiese und zu anderen Kraftplätzen der Region. Von 12. bis 22. Oktober 2023 findet der Yoga-Herbst Gastein statt. Ein vielfältiges Yogaprogramm macht die Yogatage Gastein in und um das BLÜ zu einem einzigartigen Urlaubserlebnis.

Neu im Yoga-Herbst

Feuerlauf im Kurpark & Hot Yoga im BLÜ

Mit zwei Specials startet das BLÜ in den Yoga-Herbst. Am 13. Oktober 2023 geht es mit Yoga-Lehrer Valentin Alex zum Feuerlauf in den Kurpark. Wofür brennst du? Wofür gehst du durch die Glut? Das sind die Fragen, denen sich die Teilnehmer widmen werden. Seit 2012 entzündet Valentin das innere Feuer seiner Teilnehmer in Feuerlauf-Seminaren und hat seither hunderte Feuerläufer sicher und unbeschadet über die Glut geführt. Gäste des BLÜ erhalten für diesen Event einen Sonderpreis. Im BLÜ können sich Yogis von dem kraftvollen Vinyasa Flow Yoga Stil von Valentin Alex inspirieren lassen. Miruna Mihailescu widmet sich im BLÜ dem Hot Yoga. Miruna unterrichtet seit vielen Jahren Yoga und Tanz mit großer Expertise und Leidenschaft. Hot Yoga reduziert Stress, entgiftet den Körper, verbessert die Flexibilität, stärkt das Immunsystem – nur einige der Vorteile, die dem Yoga bei ca. 36°C zugeschrieben werden.

Man reist green und klimaschonend ins BLÜ. Ganz unkompliziert und bequem. Mit dem Zug kommt man von Wien, Linz, Salzburg oder München, Würzburg, Frankfurt und anderen Städten ohne Umsteigen nach Gastein. Im BLÜ geht man noch einen Schritt weiter. Wer bei einer Direktbuchung sein Anreise-Zugticket vorlegt, wird auf die vergünstigte „Rail rate“ gebucht. Grün anreisen und dabei noch Geld sparen, das ist eine eindeutige Win-Win-Situation à la BLÜ. Im Gasteiner Tal kommt man bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln überall hin, wo es schön ist. Oder das BLÜ-E-Auto schnappen und ohne direkten CO2 Ausstoß die Region erkunden. Das eigene Auto kann man da getrost zu Hause lassen. Wer doch lieber mit dem eigenen E-Auto in den Urlaub kommt, der tankt am BLÜ grünen Strom von der Photovoltaik Anlage am Dach.

Das BLÜ ist ein Hotel in Bad Hofgastein, das die ländliche Tradition bestens kennt, und genau weiß, wie man diese an die große Welt anknüpft. Jeden Tag in aller Früh auf die höchsten Gipfel steigen? Einem Jazzkonzert lauschen und beste Drinks kredenzt bekommen? Denken oder tun? Festessen oder Cocktail-Abend? Bergtour oder Spa-Session? Alles geht. Nichts ist vorgeschrieben. BLÜ bedeutet: Endlich einmal frei sein. Du sein. Dinge gut sein lassen. Und aufblühen.

Gastein ist einer der schönsten Indian Summer Spots in Österreich. Mit einer atemberaubenden Naturpracht im Farbenrausch. Das BLÜ steht mittendrin – ein entspannter Ankerpunkt für alle Abenteuer, die die Region zu bieten hat.

Blü am Bike (16.08.–04.09.22, 05.09.–04.12.22)

Leistungen: 4 Nächte inklusive Blü „Halbpension“, Bike-Specials: extra große Sportlerportionen für die Fleißigen, Vitaler Welcome Drink, Bikeraum Benutzung, Bikewasch-Service, Trikotwasch-Service, geführte Touren möglich (gegen Aufpreis), Himmelblü Spa bis 22 Uhr, Blü Gymnastikraum, Hamamtücher für die Dauer des Aufenthalts, Gastein Card – Preis p. P.: ab 320 Euro



Blü am Berg (16.08.–04.09.22, 05.09.–04.12.22)

Leistungen: 5 Nächte inklusive Blü „Halbpension“, 2 x Berg oder Talfahrt pro Person, Blü Welcome Drink, Himmelblü Spa täglich bis 22 Uhr, Blü Gymnastikraum, Hamamtuch & Saunatuch für die Dauer des Aufenthalts, Gastein Card – Preis p. P.: ab 428 Euro

Blü in der Alpentherme (16.08.–03.09.23, 04.09.–15.10.23)

Leistungen: 2 Nächte inklusive Blü „Halbpension“, 1 Tageseintritt der Alpentherme Bad Hofgastein pro Person, Blü-Welcome Drink, Himmelblü Spa täglich bis 22 Uhr, Blü Gymnastikraum, Hamamtuch & Saunatuch für die Dauer des Aufenthalts, Gastein Card – Preis p. P.: ab 208 Euro

