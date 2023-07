Die Veröffentlichung des aktuellen Verbraucherpreisindex in den USA kommentiert Nick Chatters, Fixed Income Investment Manager bei Aegon Asset Management:

Ich warte schon seit einiger Zeit darauf, dass die Inflation in den USA überraschend nach unten geht, und heute war es endlich so weit. Es gibt eine Vielzahl verschiedener Indikatoren, die alle auf eine Verlangsamung der Inflation in den USA hindeuten, aber bis jetzt hat sie sich hartnäckig gehalten.

Wenn die heutigen Inflationsdaten unter den Prognosen liegen und die Beschäftigungsdaten am vergangenen Freitag überraschend negativ ausfielen, warum sollte die Fed dann noch in diesem Monat eine Zinserhöhung vornehmen?

Powell sagte auf der Juni-Sitzung, dass der Ausschuss weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr erwartet, was bedeutet, dass sie in diesem Monat wahrscheinlich sind, aber können die heutigen Daten ihre Ansicht ändern? Ich vermute nicht, aber das sollten sie zumindest.

Die Arbeitsmarktlage ist nicht mehr so gut wie früher, die Inflation kühlt sich ab, die Zinssätze liegen bei über 5 %, und die schmerzhaften Verzögerungen früherer Zinserhöhungen werden wahrscheinlich noch kommen; eine Fortsetzung, weil man dem Markt in der Vergangenheit gesagt hat, dass man dies tun würde, ist keine gute Begründung für eine Zinserhöhung.

Inflation kühlt überraschend ab

Foto von Nick Chatters (Quelle: Aegon AM)

Tipp: Dividenden ausländischer Aktien werden doppelt besteuert,

dieses Finanztool erledigt Deine Rückerstattung

Kennen Sie schon das neue Wirtschaftsmagazin „Paul F„? Jetzt bei Readly lesen.

Eine kostenlose Leseprobe von Paul F gibt es bei United Kiosk. Ebenfalls finden Sie die aktuelle Ausgabe im Lesezirkel von Sharemagazines.