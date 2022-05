Du bist, was Du isst – ingarden über natürliche Schönheit, die bei uns selbst anfängt.

Schönheit ist keine Frage des Äusseren. Es zählen vielmehr die inneren Werte, die Sichtweise und die Einstellung zum Leben. Aber auch unser Lifestyle, Gewohnheiten und natürlich unsere Ernährung.

ingarden ist unser Superfood Indoor Garten für Zuhause. Die Bio Microgreens fördern unsere Gesundheit und versorgen den Körper mit bis 429% mehr Nährstoffen als ausgewachsenes Gemüse. Das ist maximale Pflanzenkraft auf minimalem Raum.

Das schlichte und edle Design des ingarden setzt dezent farbliche Akzente und sorgt für Abwechslung in unserem Wohn-und Essbereich. Er lässt sich leicht bedienen und es reichen lediglich 7 Tage, bis man die Bio Microgreens geniessen kann.

Wieso wahre Schönheit bei uns selbst anfängt und wie ingarden uns dabei unterstützen kann, haben wir Natalie Paterson, Mit-Gründerin von ingarden, gefragt.

3 Beauty Fragen an Natalie Paterson (Mit-Gründerin von ingarden)

Was bedeutet wahre Schönheit für Dich?

Hast Du schon mal den Spruch gehört „Du bist, was du isst“? Nun, das wird deshalb gesagt, weil der Verzehr von gesunden und nährstoffreichen Lebensmitteln uns dabei helfen kann, von innen nach außen zu strahlen. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir uns innerlich fühlen, die Energie, die wir nach außen ausstrahlen, stark beeinflusst. Wenn wir uns also den ganzen Tag über belebt, stark und jung fühlen, dann wird die Energie, die wir nach außen ausstrahlen, hell und schön werden. Die Entscheidung, unseren Körper mit den hochwertigsten Lebensmitteln (wie Microgreens) zu ernähren, ist eine Form der Selbstliebe die uns befähigt, unsere Schönheit von innen und außen stets zu verbessern.

Was ist das Besondere an den Beauty Booster Superfood Pads von ingarden?

Die Beauty Booster Superfood Pads enthalten Broccoli Microgreens, die beeindruckende 67 % mehr Mangan und 25 % mehr Magnesium enthalten als reifer Broccoli. Der Mineralstoff Mangan wird benötigt, um die Nährstoffverarbeitung sowie die Gehirn- und Nervenfunktion im Körper zu regulieren.

Das Mineral Magnesium ist wichtig für die Regulierung des Blutdrucks, den Aufbau starker Knochen und den Erhalt gesunder Muskeln, indem es beim Aufbau von Proteinen hilft. Vitamin C trägt zur Förderung gesunder Zähne und Zahnfleisches, einem gesunden Immunsystem und einer gesunden Haut bei. Wenn wir unserem Körper die Nährstoffe geben, die er braucht, dann kann er optimal funktionieren und wir können uns gut, ausgeglichen und schön fühlen.

Was sind Deine persönlichen Schönheitsrituale?

Ich bin davon überzeugt, dass wahre Schönheit eine Aufgabe von innen heraus ist. Ich weiß, dass eine ausgewogene Ernährung zusammen mit Superfoods wie Microgreens meinem Körper all die lebenswichtigen Nährstoffe liefert, die er braucht um bestens zu funktionieren. Ich trinke 3-4 Liter Wasser pro Tag um sicherzustellen, dass die Haut ausreichend mit Feuchtigkeit versorgt wird und alle Giftstoffe aus dem Körper gespült werden können.

Außerdem gehe ich täglich an der frischen Luft spazieren und bringe den Körper in Bewegung. Ich umgebe mich so oft es geht mit positiven Menschen, mit denen ich Freude und Lachen teilen kann – denn Lachen ist die beste Medizin für die Seele. Zusammen erzeugen all diese Rituale eine innere Schönheit in mir, die nach außen strahlt und sich positiv auf die Menschen um mich herum auswirkt.

Über ingarden

ingarden ist der Superfood Garten für Zuhause. Mit der hochmodernen hydroponischen Indoor-Garten-Technologie erhalten ingardener einen einfachen Zugang zu einem der nährstoffreichsten Lebensmittel der Natur, Microgreens. Der innovativ, nachhaltig und zweckmäßig gestaltete ingarden ermöglicht es jedem, das frische und nährstoffreiche kleine Gemüse anzubauen und zu verzehren. Ingarden bringt die Menschen wieder mit dem Ursprung der Nahrung zusammen und gibt ihnen die Freiheit, nährstoffreiche Microgreens auf einfache und umweltbewusste Weise zu Hause anzubauen. Growing for a better you.

Der ingarden ist Online unter ingarden.com erhältlich.Das Starter-Set (ingarden + 3 Superfood Pads) kostet 99 €.

Quelle ingarden GmbH