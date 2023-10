Hello Plant Pow(d)er! Das Instant Hafer-Mix-Pulver von Plant Magic

And just like that…ist bald Dezember und und wir starten mit Superkräften ins neue Jahr. Woher wir die haben? Von einer bewussten, nachhaltigen und gesunden Ernährung, in der vor allem die Kraft der Pflanzen steckt. Das rein pflanzliche Instant Hafer-Mix-Pulver von Plant Magic ist ab sofort unser perfekter Begleiter für den Alltag. Die praktischen Pulver Sachets in den beliebten Sorten Matcha Focus, Chai Balance und Golden Immunity können wir überall hin mitnehmen und ganz einfach durch Zugabe von heißem oder kalten Wasser jederzeit geniessen. Die einzigartige Kombination aus Trend-Rezepturen unserer liebsten Latte Drinks und funktionalen Superfood-Zutaten sind die perfekten Begleiter für einen gesunden Jahresstart.

Plant Magic. We’ve got the Po(w)der.

Die drei Sorten des Plant Magic Instant Hafer-Mix-Pulvers im Überblick:

Matcha Focus: Japanischer Matcha wird mit antioxidativen Moringa ergänzt, mit Zitronengras und Ingwer verfeinert und sorgt für eine leicht bittere, aber erfrischende Note. Das natürliche Koffein wirkt anregend und hält langanhaltend wach und fokussiert.

Golden Immunity: Perfekter Immunity Booster dank Kurkuma und Ingwer, die bereits aus der jahrtausendealten Ayurveda-Lehre für die Unterstützung der Gesundheit bekannt sind. Der Golden Immunity schmeckt erdig, würzig und leicht süss.

Chai Balance: Das Geheimnis des Plant Magic Chai ist das Maca in der Gewürzmischung „Masala“. Die Wunder-Knolle der Inca verleiht dem Drink eine unvergleichbare würzige, leicht süße Note und gilt als vitalisierend und gleichzeitig stresslindernd.

Plant Magic. Shake and enjoy.

Die Vorteile des Instant Hafer-Mix-Pulvers von Plant Magic:

# 100% Bio & Vegan

# Rein natürliche Zutaten, ohne künstliche Zusatzstoffe

# Klimaneutral

# Kostengünstig und gleichzeitig gesund (ein Drink mit ca. 100 ml kostet < 1€)

# Nachhaltig im Versand, da leichter und kompakter

# Perfekt für Unterwegs oder Zuhause

# Einfach mit kaltem oder heißem Wasser mixen, schütteln und geniessen

Plant Magic. For Healthier, happier humans.

Über Plant Magic Co.

The Plant Magic Company, gegründet von Maximilian Gutscher, Frank Molter und Sebastian de Brecey in München, hat nach rund eineinhalbjähriger Entwicklung 2022 erstmalig vegane Hafer & Mandel Mix Drinks mit Superfoods To Go auf den Markt gebracht. Dabei kombiniert Plant Magic pflanzliche Milchalternativen mit Rezepturen, die man bereits als Specialty Lattes aus hippen Cafés kennt, mit funktionalen Zutaten wie Kurkuma, Moringa oder Maca, die seit Jahrhunderten aus der Ayurveda bekannt sind. Ganz gleich ob für zu Hause oder unterwegs, Plant Magic passt immer und überall in den Alltag. Vegan Specialty Lattes To Go.

Die Plant Magic Drinks sind online unter theplantmagic.co erhältlich und im Einzelhandel bei allen Filialen von Drogerie Müller, bei ausgewählten Filialen von Rewe, Edeka, tegut und Budni in Deutschland und in ausgewählten Filialen von Spar und Coop in Österreich sowie der Schweiz. Der neue Hafer-Pulver-Mix kostet im Probierpaket (3 x 100g) 14,99€ und im Bundle (3 x 300g) 29,99€.

Bild Plant Magic Drinks

Quelle Sonja Berger Public Relations