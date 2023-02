Interim Management ist aktuell die bessere Lösung

In Unternehmen, die aktuell mit einer hohen Mitarbeiterfluktuation und der Ersetzung von Spitzenmanagern konfrontiert sind, stellen Maßnahmen in Bezug auf das Interim Management eine attraktive Option dar. Durch den Einsatz von Interim Managern können Unternehmen erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen bei der Umsetzung ihrer Prozesse erzielen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich viele Personaler an diese Lösung wenden, um in schwierigen Situationen zügig handeln zu können. In einem Gastbeitrag beschreibt Experte und Geschäftsführer der RSC GmbH Maximilian Schreiber anschaulich, warum Interim Management für Unternehmen so interessant sein kann und welche Chancen es bietet.

Die bessere Alternative zur herkömmlichen Personalsuche

Interim Management ist eine hervorragende Lösung für Unternehmen, die sich in einer unvorhersehbaren Situation befinden – etwa, wenn Führungspositionen aus verschiedenen Gründen wegfallen. Interim Manager sind Experten, die über das nötige Fachwissen verfügen, um bestimmte Aufgaben zu erledigen. Sie bringen Berufserfahrung und Verantwortungsbewusstsein mit und können ihre Arbeit somit zuverlässig und effizient ausführen.

Da sie meistens einen befristeten Vertrag haben, stellen sie eine kostengünstige Option für Unternehmen dar. Darüber hinaus kann der Vertrag eine erfolgsabhängige Prämie enthalten, was den Interim Manager noch mehr motiviert, seine tägliche Arbeit auszuführen und entsprechende Ziele zu erreichen. Ein wichtiger Aspekt des Interim Managements ist, dass es dem Unternehmen einen erheblichen Mehrwert bietet.

Der Erfolg von Projekten oder anderen Aktivitäten wird als Referenz für den Lebenslauf des Interim Managers gewertet, sodass dieser in Zukunft weitere Positionen von verschiedenen Unternehmen besetzen kann. Insgesamt ist Interim Management somit eine großartige Möglichkeit für alle Unternehmen, die nach vorübergehendem Führungspersonal suchen. So kann ein Interim Manager mit der Personalabteilung partnerschaftlich und gemeinschaftlich zusammenarbeiten und damit die bestmögliche Performance abrufen.

Förderung des strukturierten Wachstums im Unternehmen

Nahezu jedes Unternehmen strebt nach Wachstum – wirtschaftlich, aber auch sozial. Trotz flacher Hierarchiestrukturen und geringer Mitarbeiterzahlen kann hier durch speziell zugeschnittene Interim Manager, die für eine bestimmte Zeitspanne, ein Projekt oder andere Aufgaben in das Unternehmen geholt werden, der Betrieb gestärkt werden. Eine mögliche Anschlusslösung ist eine befristete oder unbefristete Anstellung je nach Ergebnis des Projekts sowie eine mögliche Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen des Unternehmens.

Um den Bedürfnissen des Betriebs entgegenzukommen, bietet sich auch die Implementierung von modernerer Software an. Hier kann der Interim Manager unterstützen, da er in der Regel entsprechende Fachexpertise besitzt und helfen kann, diese in die bereits bestehende Struktur zu integrieren. Ferner kann er bei Standorterweiterungen und Produktlaunches Unterstützung leisten, sodass sich die internen Mitarbeiter auf ihre festgelegten Aufgabenbereiche fokussieren können.

Dementsprechend bietet Interim Management große Vorteile für Firmen jedes Umfangs: Ob größere Konzerne oder Kleinunternehmen – es handelt sich hierbei um eine Möglichkeit, langfristig erfolgreiches Wachstum zu generieren und gleichzeitig flexibel auf neue Herausforderungen reagieren zu können. Der Schlüssel liegt darin, passende Führungskräfte und Experten rechtzeitig ins Boot zu holen und deren Know-how effizient im Unternehmen zu nutzen.

Offene Stellen können einfach überbrückt werden

Krankheitsfälle, Kündigungen, Sabbatjahre oder Schwangerschaften können dazu führen, dass eine Position in der Führungsetage vorübergehend unbesetzt ist. Interim Management bietet eine geeignete Lösung, indem es einen entsprechend qualifizierten Manager für die Position zur Verfügung stellt, wodurch die Abteilung nicht von einem kompletten Personalwechsel betroffen ist. Der Manager ist nur befristet angestellt, sodass sich die aktuelle Führungskraft auf ihren Job verlassen kann, insoweit das Fehlen im Unternehmen lediglich temporär ist. Interim Management kann auch auf andere Positionen im Management angewendet werden, da ein passender Ersatz schnell und effektiv gefunden wird.

Interim Management ist auch für Krisen und Herausforderungen eine perfekte Lösung

Interim Management kann auch als eine effektive Lösung für Unternehmen angesehen werden, die verschiedene Herausforderungen meistern müssen. Insbesondere bei Restrukturierungen oder Krisen ermöglichen Manager eine nachhaltige Verbesserung der Unternehmensstruktur. Dazu fungieren sie als Mediatoren, Organisatoren und Berater, womit sich auch die Planung von Geschäftsabläufen vereinfacht.

Darüber hinaus übernehmen Manager Aufgaben wie die Kommunikation mit Bankinstituten oder das Führen unangenehmer Mitarbeitergespräche. Ihre fundierte Expertise hilft ihnen, angemessene Lösungen zu entwickeln und das Unternehmen aus seiner Krise zu führen. Ein gut durchdachter Plan und eine effiziente Umsetzung sichern den langfristigen Erfolg des Unternehmens.

Fazit: Interim Management ist die bessere Alternative

Interim Management ist eine äußerst nützliche Strategie für Unternehmen, die sich in einer komplizierten Situation befinden. Mithilfe eines Interim Managers können Unternehmen schnell und effektiv auf Veränderungen reagieren und die nötigen Schritte einleiten. Ferner bietet ein Interim Manager neue Ideen und kann dazu beitragen, neue Ansichten zu entwickeln.

Autor: Maximilian Schreiber ist Wirtschaftsjurist, Business-Coach, Change-Management-Consultant, Gründerberater, Fördermittelexperte und Geschäftsführer der RSC GmbH. Nach seinem Wirtschaftrechtsstudium spezialisierte er sich auf die staatliche Fördermittelthematik. In seiner über 10-jährigen Tätigkeit als Unternehmer sammelte er zusätzlich praktische Erfahrung durch eigene Beantragung von Fördermitteln in verschiedenen Branchen, was er heute, in Kombination mit seinem theoretischen Wissen, nutzt, um anderen Unternehmen und Gründern mehr Liquidität durch staatliche Fördermittel zu verschaffen. Maximilian Schreiber betreut Kunden im gesamten DACH-Raum.

Webseite

Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder