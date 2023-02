8 Wege, wie sich jedes Unternehmen die KI-Helfer zunutze macht

Laut einer Bitkom-Studie nutzen momentan lediglich neun Prozent aller Unternehmen künstliche Intelligenz. Umfragen zeigen aber: Derartige Technologien liegen weiterhin im Trend. Auch Technologie-Gigant Microsoft will die KI-Helfer in all seine Produkte wie etwa seine Clouddienste integrieren. „Richtig eingesetzt bieten KIs in nahezu allen Bereichen wertvolle Vorteile“, sagt Raoul Plickat.

„Das haben mittlerweile auch die meisten Unternehmer verstanden – sie fragen mich deshalb täglich, wie sie die Technologien nutzen sollten“, so der Marketing-Profi. Als Gründer eines der erfolgreichsten Fintech-Unternehmen Deutschlands weiß er, wie wertvoll derart innovative Ansätze sind und wie man ihr maximales Potenzial entfaltet. Gerne stellt er in diesem Gastartikel acht Möglichkeiten vor, wie Unternehmen von künstlicher Intelligenz profitieren.

1. Automatisierung

Künstlich intelligente Systeme haben sich stark weiterentwickelt und können bereits heute die Unternehmen merklich entlasten. So können sie von künstlicher Intelligenz profitieren, indem sie deren Fähigkeit zu maschinellem Lernen nutzen: Viele Geschäftsprozesse innerhalb eines Betriebes lassen sich mithilfe von KI derart automatisieren, dass die nötigen Aufgaben ohne menschliche Arbeitskraft und damit entsprechend effizienter und kostensparender erledigt werden können.

Die Automatisierung durch KI garantiert zudem, dass auch sich wiederholende Prozesse nach immer gleichem Standard abgearbeitet werden, ohne die gerade bei Routineaufgaben auftretenden Qualitätseinbußen in Kauf nehmen zu müssen.

2. Analyse

Innerhalb bestimmter Aufgabenfelder ist KI zudem bereits dem menschlichen Anwender weit überlegen: So verfügt jedes Unternehmen heute über potenziell gewinnbringende Daten, die angesichts ihrer schieren Menge jedoch von Angestellten kaum sinnvoll analysiert werden können. KI-Systeme dagegen können auch unglaublich komplexe Datenmengen verarbeiten und auswerten – und dies nicht nur in einem Bruchteil der Zeit, sondern auch viel tiefgreifender, als dies einem menschlichen Anwender möglich wäre.

Indem KIs hier Korrelationen und Kausalitäten offenlegen, können sie nützliche Einsichten in den Markt und seine Bewegungen in einem Umfang liefern, der sonst eine eigene Abteilung mit 100 Angestellten erfordern würde. Mit KI-Systemen können daher auch mittelständische Unternehmen heute wesentlich schneller und zu einem Bruchteil der Kosten zu tiefgreifenden Analysen des Marktgeschehens gelangen.

3. Support

Viele Unternehmen können zudem KI einsetzen, um eingehende Support-Anfragen zu beantworten und so zu einer ersten Lösung zu führen. Dabei lassen sich die KI-Systeme mittlerweile mit etwas Training in die Lage versetzen, auch komplexe Angelegenheiten automatisiert zu erledigen.

4. Empfehlungen

Durch ihre Fähigkeit zur Erkennung von Zusammenhängen und Kausalitäten kann KI zudem auch eingesetzt werden, um dem Kunden personalisierte Empfehlungen zu unterbreiten – und zwar ohne dass diesem überhaupt bewusst wird, es in der Kommunikation mit einem maschinellen System zu tun zu haben.

5. Prognosemodelle

Viele Unternehmen aus dem Finanzbereich arbeiten bereits mit künstlicher Intelligenz, um wichtige Einblicke in die Zukunft zu erhalten – etwa der bekannte Vermögensverwalter BlackRock. Möglich wird dies durch leistungsfähige Rechner, die mit möglichst vielen relevanten Daten gefüttert werden und so überraschend genaue Prognosemodelle erstellen können. Unternehmer können KIs daher heute einsetzen, um eine gute Basis für die eigene Entscheidungsfindung zu erhalten.

6. Bilderkennung

Ebenfalls flächendeckend im Einsatz ist die automatisierte Bilderkennung: Zum Beispiel verwenden Facebook oder Instagram eigene KI-Systeme, um hochgeladene Bilder inhaltlich zu analysieren und zu kategorisieren. Diese Technologien können sich auch Einzelhandelsunternehmern oder Versicherungsgesellschaften zunutze machen, indem sie von Mitarbeitern oder Kunden eingesendete Bilder einer ersten Analyse unterziehen – eine trainierte KI kann hier gut erkennen, was auf dem Bild zu sehen ist, etwa ein beschädigtes Fahrzeug oder ein ganz bestimmter Artikel.

7. Spracherkennung

Ein weiterer Vorteil von künstlicher Intelligenz ist deren Fähigkeit zur Spracherkennung, wie sie bereits bei Sprachassistenten wie Alexa oder Cortana zum Einsatz kommt. Hier können Unternehmen von den Möglichkeiten der KI profitieren, indem sie über Spracherkennung ihre Kundengespräche im Blick behalten und zur stetigen Verbesserung des Service auswerten können.

Zudem zeichnen sich neue Anwendungsmöglichkeiten wie etwa in der Compliance eines Unternehmens ab – durch die automatisierte Analyse von Telefonaten und Konferenzen ist es theoretisch möglich, über sämtliche geschäftlichen Vorgänge auf dem Laufenden zu bleiben.

8. Werbetexte und Blogartikel

Die Möglichkeiten, die KI-Systeme heute bieten, reichen weit über die Erstellung von ganzen Blogartikeln: So kann der US-amerikanische Bot ChatGPT nach Angaben des Entwicklers bereits eingesetzt werden, um zum Beispiel schulische Hausarbeiten oder Bewerbungen zu erstellen – selbst für Printmedien wird es daher theoretisch möglich sein, bestimmte Artikel von einer KI schreiben zu lassen.

Neben den anderen zahlreichen Möglichkeiten können Unternehmen daher KI-Systeme einsetzen, um sich für Werbetexte oder Produktbeschreibungen bei der Ideenfindung von einer künstlichen Intelligenz unterstützen zu lassen. Auch hier kann sich eine Investition schnell lohnen, da viel Zeit und Geld gespart werden und sich Umsatz und Qualität im Unternehmen entscheidend erhöhen lassen.

Autor:

Raoul Plickat ist Gründer von CopeCart und Marketing.MBA. Er ist seit 2012 im Marketing-Bereich tätig und hat sich seitdem zu einem der gefragtesten Marketer Deutschlands entwickelt. In seiner Tätigkeit optimiert der Experte die Positionierung und Marketingmaßnahmen großer Marken. Für sein Wirken wurde er unter anderem mit dem „TWO COMMA X-Award“ ausgezeichnet.

