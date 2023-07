Irin Mary McKenna ist „Europe’s Female Angel Investor of the year 2023“

Die „Golden Aurora“, der Preis für Europas weibliche Angel Investorin des Jahres, geht 2023 auf die „grüne Insel“ an die Irin Mary McKenna. In der Endauswahl konnte sich McKenna gegen sechs europäische Finalistinnen durchsetzen. Die Auszeichnung wurde am Mittwoch, 05. Juli 2023, im Rahmen des DemoDays: „Women Angels Mission ‘25” in Berlin verliehen – überreicht von Dr. Anna Christmann MdB, Beauftragte des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) für die Deutsche Luft- und Raumfahrt sowie Beauftragte für Digitale Wirtschaft & Start-ups.

Bereits zum siebten Mal wurde die „Golden Aurora“ in diesem Jahr durch Business Angels Deutschland (BAND), Verband der Business Angels und ihres Ökosystems in Deutschland sowie Business Angels Europe (BAE), dem europäischen Verband der nationalen Business Angel Verbände, vergeben. Der Preis rückt den wichtigen Beitrag weiblicher Business Angels, die nach wie vor unterrepräsentiert sind, ins Scheinwerferlicht.

Mary McKenna hat Betriebswirtschaft an der Lancaster University (UK) studiert und ist heute Technologie-Unternehmerin, Serien-Angel und selbsternannte „Grenzgängerin“. Nach längerer Regierungskarriere und einer Zeit im Silicon Valley war sie 2006 Mitgründerin des erfolgreichen Online-Lernunternehmens Learning Pool in Derry. Im Mai 2014 verließ sie das Unternehmen, um mit Start-ups in der Frühphase zu arbeiten. Das tut sie noch heute. Dabei hat sie ihren Fokus auf Gründung und Wachstum irischer und britischer Technologieunternehmen und hier insbesondere auf der Arbeit mit jungen Unternehmerinnen. Zu ihren Portfolio-Unternehmen gehören unter anderem Aflo Analytics, ein Unternehmen, das die korrekte Inhalationstechnik bei Asthma und COPD automatisiert, MoveTru, das es Sportlern ermöglicht, ihre Leistungsverfolgung individuell zu gestalten, oder Right Revenue, eine Ratenverwaltungssoftware für Hotels – allesamt Start-ups, die von Frauen gegründet wurden.

Zudem ist McKenna Entrepreneurship-Expertin der Said Business School (Universität Oxford), Fachberaterin der EU sowie einer Anzahl von Technologieunternehmen und Mitbegründerin von AwakenHub, einer wachsenden Gemeinschaft von Gründerinnen auf der gesamten irischen Insel.

Über sich selbst sagt die aus Donegal im Nordwesten Irlands stammende Preisträgerin: „Nur daran interessiert zu sein, Geld zu verdienen, ist ziemlich traurig. Ich interessiere mich vor allem für Unternehmen in der Frühphase, da es mit zunehmender Größe immer langweiliger wird. Angel Investing ist eine Möglichkeit, das Ökosystem wachsen zu lassen, und das ist für mich viel interessanter als nur Geld zu verdienen.“

Gewählt wurde Mary McKenna von einer internationalen Jury unter dem Vorsitz von Dr. Anna Christmann MdB, Beauftragte des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) für die Deutsche Luft- und Raumfahrt sowie Beauftragte für Digitale Wirtschaft & Start-ups, Reginald Vossen, Präsident Business Angels Europe (BAE) und CEO Business Angels Network Flanders, sowie gleich mehreren Golden Aurora Preisträgerinnen aus den vergangenen Jahren.

Die feierliche Preisverleihung der „Golden Aurora” war krönender Abschluss des DemoDays der von BAND initiierten Awarenesskampagne „Women Angels Mission ‘25”, die die Vision hat, mehr weibliche Business Angels zu motivieren, in Start-ups zu investieren, um das Business Angels Ökosystem nachhaltig hin zu mehr Gender Diversity zu verändern.

Quelle Business Angels Netzwerk Deutschland e.V.