Berliner Startups Lingoda und Kiron starten Match Talent – und wirken damit dem Fachkräftemangel in Deutschland entgegen

Der offizielle Startschuss für Match Talent, das globale Karrierezentrum für internationale Talente in Deutschland, ist gefallen: Match Talent ist eine Initiative von Lingoda in Zusammenarbeit mit Kiron Open Higher Education, die im Sommer 2022 startete und seit Anfang 2023 stetig wächst. Das Projekt Match Talent wird von Markus Kreßler geleitet, der Kiron Open Higher Education 2015 in Berlin mitbegründete.

Ziel von Match Talent ist es, internationale Talente bei der Qualifizierung und Integration in die deutsche Gesellschaft und den Arbeitsmarkt zu fördern. Dazu werden Bildungsprogramme von erfahrenen Partnern in Deutschland mit Sprach-, Integrations- und Karrierecoaching verbunden. Basierend auf einem 360-Grad-Service verfolgt Match Talent dabei einen fairen als auch ganzheitlichen Beratungs- und Qualifizierungsansatz. Zudem möchte die Initiative die sektorenübergreifende Vernetzung bestehender Akteure sowie nachhaltige Migrationsprozesse vorantreiben.

Felix Wunderlich, Mitgründer von Lingoda und Match Talent: „In Deutschland haben wir, wie wir alle wissen, einen großen Fachkräftemangel. Um dem entgegenzuwirken, möchten wir unseren Beitrag dazu leisten, internationalen Talenten in Deutschland die besten Berufs- und Integrationsmöglichkeiten an die Hand zu geben. Mit Match Pflege haben wir in den letzten Jahr bereits tausende Gesundheitsfachkräfte mit Kursen im Bereich sprachlicher und interkultureller Qualifizierung in den deutschen Arbeitsmarkt integrieren können. Dies gelingt uns mit unseren Partnern wie Kiron Open Higher Education.”

Seit über sieben Jahren entwickelt die Berliner Non-Profit-Organisation Kiron innovative Lösungen für die Herausforderungen von Menschen mit Fluchthintergrund in den Bereichen Hochschulbildung, Beschäftigung und Integration. Geleitet von ihrer Mission, ein virtuelles Zuhause für Lernen, persönliches Wachstum und kollektive Wirkung zu sein, ist Kiron Lingoda zur Seite getreten, um ihr Fachwissen beim Aufbau kostenfreier, zugänglicher und integrativer Bildungsprogramme für eine der vielfältigsten Zielgruppen in Deutschland zu teilen.

Dr. Tobias Ernst, Mitgründer von Match Talent und Geschäftsführer von Kiron Open Higher Education: „Der Fachkräftemangel ist schon jetzt eine schwere Belastung für die deutsche und europäische Wirtschaft. Gleichzeitig gibt es außerhalb Europas viele motivierte und qualifizierte Menschen, die ihren Familien eine neue Existenz aufbauen wollen – darunter auch Geflüchtete. Match Talent bietet eine skalierbare Lösung für diese Herausforderung.“

