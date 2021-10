Iss doch WURSCHT! – Echter Currywurst-Genuss aus dem Glas

Iss doch WURSCHT – der echte Currywurst-Genuss wie am Lieblingsstand

Es geht doch nichts über eine leckere Currywurst am Lieblingsstand – der Klassiker unter den Mittagssnacks. Jetzt gibt es den auch für zuhause: Iss doch WURSCHT! Die Currywurst im Glas schmeckt so lecker wie frisch vom Imbiss und ist noch dazu lange ungekühlt haltbar. Mit fünf verschiedenen Sorten ist für jeden Geschmack etwas dabei: Das Original in einer würzigen Currysoße, die vegetarische und die scharfe Variante oder die fruchtigen Sorten Erdbeere und Kürbis-Mango!

In der VOX Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ haben jetzt zwei Currywurst-Liebhaber zusammengefunden: Der Iss doch WURSCHT-Gründer Marco Peters traf genau den Geschmack von Ralf Dümmel. Nach nur wenigen Minuten machte der Investor ein Angebot – und der Deal war schnell besiegelt.

„Die Pandemie brachte mich zum Umdenken: Ich wollte unsere beliebten Currywurst-Kreationen vom Foodtruck weiterhin und in gleicher Qualität anbieten können – daraus entstand unser Iss doch WURSCHT-Snack im Glas! Er steht dem Original in nichts nach, darauf habe ich bei der Entwicklung viel Wert gelegt. Dank Ralf habe ich jetzt einen Deal mit meinem absoluten Wunschlöwen – besser könnte es nicht laufen!“ Marco Peters, Gründer von Iss doch WURSCHT

Echter Currywurst-Genuss für zuhause, im Büro oder einfach zwischendurch:

Iss doch WURSCHT bringt den original Geschmack des leckeren Klassikers ins Glas. Dadurch ist die Currywurst lange ungekühlt haltbar und ganz einfach und schnell zubereitet: Einfach den Deckel aufdrehen, abnehmen und entweder im Topf oder in der Mikrowelle erwärmen – fertig! Gründer Marco Peters betreibt seit vielen Jahren mit Leidenschaft einen eigenen Foodtruck. Als er in der Corona-Pandemie seinen Betrieb pausieren musste, kam ihm die zündende Idee: Um seine Kundschaft weiterhin mit seinen leckeren Currywurst-Kreationen zu beglücken, verkaufte er die Iss doch WURSCHT-Snacks im Glas! Die saftige Rostbratwurst ist mit einer fruchtig-leckeren Currysoße aus ausgewählten Zutaten verfeinert und schmeckt einfach nur lecker. Iss doch WURSCHT verzichtet auf Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker. Den Currywurst-Snack im Glas gibt es in fünf Varianten: Als klassisches Original, als scharfe Sorte mit einer pikanten Currysoße, als Veggie-Variante mit vegetarischen Bällchen und als außergewöhnliches Geschmackserlebnis mit den fruchtigen Soßen Kürbis-Mango und Erdbeere!

Iss doch WURSCHT ist unter www.iss-doch-wurscht.de aktuell für 3,99€ – aber auch im Handel – erhältlich.

„Bei Marco ist es mir eine Herzensangelegenheit, zu helfen. Er hat einfach ein sensationelles Produkt erfunden: die sensationell schmeckende Wurst im Glas Iss doch WURSCHT! Marco ist einfach ein Hammer Gründer, der nie aufgibt und wie ein Löwe für sein Startup kämpft. RESPEKT! Hier passt einfach beides, Gründer und Produkt. Nun kann sich jede:r die leckere Wurscht nach Hause holen. KLICK, Glas auf und schmecken lassen!“ Ralf Dümmel, Investor und Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe

Saftige Bratwürste im Glas mit leckeren und fruchtigen Soßen

Zuhause genießen wie am Lieblingsstand

Lange ungekühlt haltbar

Ohne Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker

Schnell und einfach zubereitet: Einfach den Deckel abnehmen und entweder im Topf oder in der Mikrowelle erwärmen – fertig!

In fünf leckeren Sorten:

Original – saftige Rostbratwurst in einer lecker-würzigen Currysoße

Veggie – mit vegetarischen Bällchen

Scharf – mit scharfer Currysoße

Kürbis-Mango – das außergewöhnliche Geschmackserlebnis mit Kürbis-Mango-Currysoße

Erdbeere – saftig und fruchtig mit Erdbeer-Currysoße

Die Sorten Original, Scharf, Kürbis-Mango und Erdbeere sind gluten- und laktosefrei

