CATLABS – das nachhaltige Katzenspielzeug für Stubentiger

CATLABS ist der neue, natürliche Spielspaß für Katzen – aus reiner Schafwolle und ohne Polyesterfüllung

WOW MIAU – Das neue, natürliche Must-have für Katzeneltern und ihre Lieblinge: CATLABS sorgt mit nachhaltigen Spielzeugen für extra langen Spielspaß! Die Duftfüllungen mit verführerischer Baldrianwurzel oder anregender Katzenminze können den Spieltrieb immer wieder neu entfachen. Die Spielzeuge aus reiner Schafwolle sind nachfüllbar und unter fairen und sozialen Bedingungen produziert! Dafür wurden sie sogar für den deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 der Bundesregierung nominiert. Mit ihrer verspielten Erfindung kam Gründerin Katharina Bickel auch bei den Großkatzen in der VOX Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ gut an: Georg Kofler und Ralf Dümmel taten sich zusammen, um ein Angebot zu machen – jetzt können sich Katzenhalter:innen über einen Deal mit den zwei Investoren freuen.

„Ich habe meine Katze Holly im Tierheim in Chicago adoptiert und schnell festgestellt, dass viele Produkte rund um die Katzenhaltung nicht meinen Ansprüchen an Stil, Qualität und fairer Produktion entsprechen. Genau das war der Moment, wo ich mir gesagt habe, dass es etwas Neues in der Welt der Katzenspielzeugartikel geben muss. Also habe ich es kurzerhand selbst entwickelt und CATLABS gegründet. Dafür habe ich voller Vertrauen meine sichere Konzernkarriere verlassen. Unser Spielzeug ist handgemacht, stilvoll, langlebig, nachhaltig – genau das Richtige für moderne Katzeneltern und ihre Fellnasen. Mittlerweile bekomme ich täglich süße Katzenvideos mit CATLABS Spielzeugen zugeschickt. Eine schönere Motivation kann ich mir nicht vorstellen!“ Katharina Bickel, Gründerin von CATLABS

Jetzt können Katzeneltern ihre Fellknäule mit CATLABS immer wieder neu begeistern:

Die Spielzeuge sind mit verführerischen Kräutern befüllt, die eine anregende und belebende Wirkung auf Katzen haben können. Die flauschige Fledermaus regt den Spieltrieb mit Baldrianwurzel an. Die kuschelige Katze, duftet verführerisch nach Katzenminze. Dank praktischer, wiederverschließbarer Öffnung per Klettverschluss sind die CATLABS Spielzeuge nachfüllbar – für extra langen Spielspaß. Die Kräuterpacks reichen für bis zu sechs Füllungen. Dieser schicke Spielspaß für Katzen verzichtet auf Kunststoffe und Polyester-Füllwatte – er besteht aus reiner, natürlicher Schafwolle. CATLABS ist zudem nicht nur nachhaltig, sondern auch fair und sozial: Die Spielzeuge sind liebevoll von Hand in einem sozialen Projekt in Nepal genäht und fair gehandelt. Dieses stilvolle Spielvergnügen ist aus keinem Katzenhaushalt mehr wegzudenken und sorgt für schnurrende Stubentiger.



CATLABS ist unter www.catlabs.de aktuell für 7,99 € – aber auch im Handel – erhältlich.

„Ich bin nicht nur von der Gründerin Katharina selbst begeistert, sondern auch von CATLABS. Ich sehe ein riesiges Potenzial in der Internationalisierung des Unternehmens, denn Katzenspielzeug wird weltweit gekauft. Mit der geballten Power von der DS Gruppe im Vertrieb und unserer Social-Commerce-Kompetenz starten wir nun richtig durch.“ Dr. Georg Kofler, Investor und Aufsichtsratsvorsitzender The Social Chain AG

„Mit CATLABS werden sogar wir Löwen zu Schmusekatzen und fangen dank Katzenminze und Baldrianwurzel an zu schnurren. MEOW! Katharina hat ein tolles Spielzeug für ihre Katze erfunden – einfach ein super Produkt für alle Katzenhalter:innen. Katharina ist einfach eine sensationelle Gründerin. Gemeinsam mit der Stärke von Social Chain werden wir mit CATLABS durchstarten.“ Ralf Dümmel, Investor und Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe

