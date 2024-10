Halle (Saale) (dts Nachrichtenagentur) – Neben Ines Schwerdtner ist auch Jan van Aken zum neuen Co-Vorsitzenden der Linkspartei gewählt worden. Auf dem Parteitag in Halle (Saale) kam er am Samstag auf 88,0 Prozent der Delegiertenstimmen. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

Foto/Quelle: dts