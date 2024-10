1. Bundesliga: Leipzig gewinnt in Mainz und ist Tabellenführer

Mainz (dts Nachrichtenagentur) – Am 7. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig in Mainz mit 2:0 gewonnen und sich damit vorerst an die Spitze der Tabelle gesetzt. Mainz rutscht auf Position elf.

Xavi Simons (20.) und Willi Orbán (37. Minute) erzielten die beiden Treffer für die Leipziger, die zwar klar überlegen waren, sich aber auch immer wieder Ungenauigkeiten erlaubten. Trainer Marco Rose faltete seine Spieler trotz der Führung zwischendurch zusammen.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Hoffenheim – Bochum 3:1, Leverkusen – Frankfurt 2:1, Freiburg – Augsburg 3:1 und Mönchengladbach – Heidenheim 3:2.

Am Abend können sich die Bayern die Tabellenführung zurückholen, brauchen dafür aber einen Sieg gegen Stuttgart.



Foto: Xavi Simons (RB Leipzig) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts