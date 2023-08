Jetzt eröffnet: das Amari Raaya Maldives

Amari Raaya Maldives, das neueste Luxus-Resort auf den Malediven, heißt ab heute, dem 1. August 2023, Gäste willkommen. Zu diesem Anlass bietet das Resort ein exklusives Eröffnungsangebot für seine Gäste an: 40 Prozent Ermäßigung auf die Zimmerpreise, ein kostenloser Transfer mit dem Wasserflugzeug für zwei Personen, ein 30-minütiges privates Fotoshooting und eine unvergessliche Kreuzfahrt bei Sonnenuntergang*.

Das neue Resort befindet sich auf einer der größten natürlichen Inseln des Raa Atolls und ist nur 45 Minuten mit dem Wasserflugzeug vom internationalen Flughafen Velana entfernt. Das Amari Raaya wurde unter Berücksichtigung des dichten Waldes und der exquisiten natürlichen Schönheit gestaltet.

Diese große Insel mit ihrem natürlichen Grün und dem breiten Angebot an Aktivitäten und Erlebnissen ist eine etwas andere Alternative zu den „typischen“ Malediven-Erlebnissen und eignet sich neben den vielen romantischen Erlebnissen auch gut für Familien und Gruppen. Es gibt viel zu entdecken, Aktivitäten wie Tauchen mit den zertifizierten PADI-Lehrern, um die örtlichen Meeresschildkröten zu beobachten – oder Schwimmen mit Walhaien, Paddle-Boarding, Jet-Ski oder Kajakfahren auf dem azurblauen Wasser. Es werden auch besondere Erlebnisse angeboten, wie zum Beispiel den Sonnenuntergang unter einem Baldachin aus Palmen zu begrüßen oder an einem privaten Strandabschnitt zu speisen.

Paare, Familien oder Freunde können von den 187 Beach- und Ocean-Villen mit direktem Zugang zum Strand oder Meer spektakuläre Restaurants, aufregende Aktivitäten und einen freien Meerblick genießen. Einige der vielen Highlights, auf die sich die Gäste freuen können, sind:

Unberührte Natur erforschen: Gäste, die dem Alltag entfliehen und die exquisite Schönheit der Natur bewundern möchten, sind hier genau richtig. Das Amari Raaya liegt mit 390.000 Quadratmetern (39 Hektar) auf einer der größten natürlichen Inseln des Raa-Atolls. Bei der Gestaltung des Hotels wurde darauf geachtet, dass ein Großteil des üppigen Waldes den Gästen vorbehalten bleibt, darunter ein natürlicher Mangrovenwald mit Waldwegen zum Spazierengehen und Aussichtstürmen mit Blick in den Himmel. Die fiktive Geschichte von Seb, einem Porträtmaler, der auf der Insel Schiffbruch erlitt und das Konzept des Resorts inspiriert hat, ist in das Erlebnis verwoben. Zu entdecken gibt es die Überreste seiner Geschichte als Schiffbrüchiger, darunter sein Kunstatelier, das Schiff und die Wachtürme, die zu exklusiven Restaurants und zur Sternenbeobachtung umgebaut wurden.

Für Familien: Das Amari Raaya Maldives ist nicht nur für Paare geeignet, sondern bietet auch ein umfangreiches Angebot für Kinder und Jugendliche, von Sport bis hin zu Spielbereichen. Der Kinderclub bietet Spaß für alle Altersgruppen – jüngere Kinder können sich an Kunst und Handwerk erfreuen, während ältere Kinder mit Karte und Kompass ausgestattet auf Rätsel-, Kunst- und Schatzsuche gehen können. Für Familien und Gruppen gibt es die Family Beach oder Family Beach Pool Villa, eine einzigartige Unterkunftsart, die zwei miteinander verbundene Villen und einen gemeinsamen privaten Außenbereich für gemeinsame Zeit bietet.

Für Abenteuerlustige und Freunde des Nervenkitzels: Das örtliche Riff beherbergt eine Fülle von Meeresbewohnern, darunter Meeresschildkröten und in der Saison das berühmte biolumineszente Plankton. Die zertifizierten PADI-Tauchlehrer vor Ort bieten Tauchgänge im tiefblauen Indischen Ozean an, bei denen man die heimischen Meeresschildkröten beobachten oder sich bei unterhaltsamen Wasseraktivitäten vergnügen kann. Alternativ können die Gäste Bogenschießen, Seilrutschen, Minigolf, Paddle-Tennis und Badminton ausprobieren oder einen Sprung in die beiden herrlichen Pools wagen.

Für Romantik und Entspannung: Im Amari Raaya Maldives sind der Romantik keine Grenzen gesetzt. Der Tag beginnt mit einem der kultigsten Erlebnisse der Malediven – einem schwimmenden Frühstück, das in einem privaten Pool serviert wird. Anschließend relaxen die Gäste im prächtigen Maai Spa, das einzigartige, individuelle, von thailändischen Traditionen inspirierte Behandlungen anbietet. Später erwartet inmitten von frischen Blumenblättern ein Abendessen bei Kerzenschein am Strand, während die Sonne über dem Meer untergeht. Alternativ kann man unter dem üppigen Walddach der Insel dinieren, wo glitzernde Lichter für eine wahrhaft romantische Atmosphäre sorgen.

Für Feinschmecker: Die Gäste werden sich in einem gastronomischen Paradies wiederfinden, denn es gibt sieben Restaurants, die lebendige Aromen aus der thailändischen, asiatischen, maledivischen und internationalen Küche servieren. Jedes Restaurant hat etwas Besonderes zu bieten, von belebten Straßenständen in der charakteristischen Amaya Food Gallery bis hin zu Snacks und Cocktails bei Sonnenuntergang auf der Dachterrasse, italienischen Lieblingsgerichten am Pool, mobilen Snacks und Eiscreme aus dem Bus und täglich fangfrischen Meeresfrüchten.

Für Bucketlist-Erlebnisse: Wer etwas ganz Besonderes auf seiner To-Do-Liste abhaken möchte, kann zum Beispiel den Sonnenuntergang unter einem Baldachin aus Palmen begrüßen oder an einem privaten Strandabschnitt speisen, während der Sand zwischen den Zehen zerrinnt und die Sonne am Horizont verschwindet. Genauso aufregend ist es, mit Walhaien in den Wellen des Ozeans zu schwimmen oder auf dem azurblauen Wasser Tretboot, Jetski oder Kajak zu fahren – Momente, die man nie vergessen wird.

*Eröffnungsangebot: Bis zu 40 Prozent Ermäßigung auf den Aufenthalt, kostenlose Transfers für zwei Personen, ein 30-minütiges privates Fotoshooting und eine unvergessliche Kreuzfahrt bei Sonnenuntergang. Das Angebot gilt für Buchungen zwischen dem 1. August und dem 23. Dezember 2023 und bietet Reisenden die Möglichkeit, zu den Ersten zu gehören, die dieses paradiesische Inselziel erleben. Die Preise beginnen bei 420 USD++ (ca. 380 Euro) pro Villa und Nacht inklusive Frühstück.

Bild: Amari Raaya Maldives_Private Castaway Beach Picnic _Lifestyle

Quelle: Primo PR – Deutschland