Momente gemeinsam schaffen und genießen:

Das jezz AlmResort Ellmau ist das Lifestyle-Refugium mit Panoramablick

Das jezz (gesprochen: yetz) AlmResort Ellmau gilt als lebensfrohes Bergdomizil im Herzen der Tiroler Alpen. Mit traumhaftem Panoramablick auf das Bergmassiv des Wilden Kaisers und die umliegenden Orte, ausgezeichneter Küche und dynamischen Gastgebern, lädt das Almresort zum Wohlfühlen, Verweilen und Genießen ein. Ein sonnenverwöhnter Ort der Gespräche, aktiven Begegnungen aber auch des An- und Runterkommens im Hier und Jetzt.

Auf 1250 Metern über Ellmau thront das einzigartige Hideaway, eingebettet in die majestätische Bergkulisse der österreichischen Alpen: Die jezz Alm, ein Lifestyle-Refugium, das einen modernen Mix aus Erlebnis und Entspannung bietet. Hier geht um das pure Genießen des Moments, um das Miteinander und die Freude am Leben.

Daniela Fröhlich und Christian Blankenhorn, das energiegeladene Duo hinter dem jezz AlmResort, haben der ehemaligen Brenneralm in Ellmau neues Leben eingehaucht. Mit einem innovativen Gastro- und Wohnkonzept schaffen sie für ihre Gäste das typische jezz-Erlebnis, das sich lässig zwischen modernem Alpen-Chic und atemberaubender Bergwelt bewegt. Hier wird das Leben gefeiert, egal in welcher Form. Regelmäßige hauseigene Events mit Liveacts, Fondue- oder Rodelabende, Tastings in der stylischen Bar und kulinarische Genüsse der modernen alpinen Küche, lassen für Gourmets keine Wünsche offen.

Eine exklusive, frische und saisonale Vielfalt aus der Küche erwartet die Gäste. Style, Genuss und alpines Flair verschmelzen im Panoramarestaurant mit lässigem Lounge-Ambiente und traumhaftem Weitblick, während das traditionsbewusste Stüberl alpine Gemütlichkeit auf das nächste Level hebt. Die aussichtsreiche Sonnenterrasse ist ein Hotspot für den ultimativen Hautnah-Bergmoment beim Sundowner. Warum nicht mal mit einem Glas Champagner auf das Leben anstoßen?

Auf der jezz Alm zählt der Moment – stilvoll, unangestrengt, natürlich.

Der Blick auf das beeindruckende Gipfelmeer des Kaisergebirges ist auch von jedem der voll ausgestatteten Apartments aus garantiert. Die Verbindung von Naturschauspiel und zeitgemäßem alpinem Design zieht sich durch alle Räumlichkeiten mit natürlichen Materialien und moderner Interpretation alpiner Ästhetik. Inmitten des Astbergs auf der Sonnenseite gelegen, bietet das jezz AlmResort Ellmau nicht nur direkten Zugang zu den Pisten, sondern auch zu einer Vielzahl von Outdoor-Aktivitäten für Abenteuerlustige und Bergfans.

Neben Tagesgästen und Gästen in den Appartements zieht die einzigartige Location hoch oben auf Gipfelhöhe auch Eventfreudige an – denn hier wird das Leben in jeder Form gefeiert. Den Geburtstag feiert man mit hervorragenden Drinks, dem passenden Menü und einzigartigen Bildern, die das Album füllen. Auch arbeiten lässt es sich hier oben und so lädt die jezz Alm auch zu arbeitsbezogenen Events ein. Ob Workshops, Geschäftsessen oder Weihnachtsfeiern – Firmen mit bis zu 180 Mitarbeitenden können problemlos platziert werden und es wird ein unvergessliches Erlebnis für das gesamte Team ausgerichtet. Brautpaare erleben hier eine denkwürdige Feier mit den schönsten Fotospots, erlesener Kulinarik und einem lockeren und dennoch edlen Ambiente. Die Schönheit und das einzigartige Flair der jezz Alm wurden bereits mit zwei Awards ausgezeichnet, Gold in der Kategorie „Newcomer“ des „Austrian Wedding Award 2024“ und dem WOW Award.

Titelbild © Martin Lifka

Quelle BISS PR & Communications