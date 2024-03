Die bekannte Moderatorin, Bestseller-Autorin und Unternehmerin Cathy Hummels stellt nach „Cathy’s Wiesnbummel“ und „Magic of Christmas“ ihre neueste Eventmarke „Balance Boost“ by Cathy Hummels vor.

Mit dabei u.a. Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz, Schauspielerin Claudelle Deckert, Bestsellerautorin Nena Brockhaus (Unfollow, Pretty Happy, Ich bin nicht grün, alte Weise Männer), Ex-Turnerin Magdalena Brzeska mit ihrer Tochter, der rhythmischen Sportgymnastin Noemi Peschel, Schauspielerin Anne-Sophie Briest mit Tochter und Künstlerin Faye Montana, Tiktok-Star Chany Dakota, Moderatorin Sylvia Walker, Schauspielerin Joyce Ilg, Sängerin Bahar Kizil und viele weitere.

In der heutigen Zeit ist die Suche nach innerer und äußerer Ausgeglichenheit für viele Menschen von großer Bedeutung geworden. Buzzwords wie Achtsamkeit, Langlebigkeit, Digital Detox, Gesunde Ernährung und Wohlbefinden sind verstärkt ins Bewusstsein gerückt. Eine ausgewogene Life Balance ist nicht nur wünschenswert, sondern unverzichtbar für ein erfülltes und gelassenes Leben.

„Der Balance Boost lädt dazu ein, Körper und Geist in Einklang zu bringen und dabei die Schönheit des Augenblicks zu erleben. An den Ufern des atemberaubenden Achensees in Österreich, im luxuriösen Ambiente des 5-Sterne-Wellnesshotels Posthotel Achenkirch, bietet mein neues Lifestyle-Event die Gelegenheit, sich durch Sport, Ernährung und Coaching zu stärken“, beschreibt Cathy Hummels das neue Event-Konzept. „Der Balance Boost ist für mich nicht nur eine neue Event-Marke, sondern vielmehr eine Lebensphilosophie, die ich mit unseren Gästen teilen möchte.“

Geballte Expertise

Für das Programm der Balance Boost Days hat sich die fitnessbegeisterte Gastgeberin renommierte Experten zur Seite geholt. Profitänzer und zweifacher Let’s Dance Sieger Christian Polanc führt die Teilnehmer mit seinem Programm „Dancit“ mit Leichtigkeit und Freude an die Bewegung heran. Personal Trainer Michael Christian Meyer verrät seine persönlichen Fitnesstricks und zeigt, welche Fitnesstools in seinen Koffer gehören.

Der ausgebildete Darm-Immuntherapeut & Food Coach Paul Seelhorst von fairment hat es sich zur Mission gemacht, Menschen darüber aufzuklären, wie sie ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen können, und schon Hippokrates erkannte: „Der gesunde Darm ist die Wurzel aller Gesundheit.“ Yoga, Pilates, Cycling, Running, Boxing oder doch lieber Nordic Walking? Desiree Viola Lethaus ist Bewegungsexpertin und gibt Aufschluss darüber, was für wen das Richtige sein könnte. Mit dem renommierten Sternekoch Robin Pietsch entwickelt Cathy Hummels ein exklusives, zuckerfreies Gala-Dinner-Menü.

Prominente Besetzung für die Premiere vom 25. bis 28. April 2024

Bekannte Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Entertainment und Sport kommen vom 25. April bis zum 28. April unter dem Motto „Making Memories“ in Tirol, Österreich, zusammen. Das 5-Sterne-Luxushotel Posthotel Achenkirch am Achensee, bei dem Entschleunigung, Entspannung und Genuss an erster Stelle stehen, bildet dabei den perfekten Rahmen für die Balance Boost Days by Cathy Hummels.

„Das Posthotel Achenkirch zeichnet sich besonders für die Balance Boost Days aus, da die Philosophie des Hauses schon seit jeher einen großen Fokus auf das Thema „Balance“ legt. Ebenso steht eine gesunde und ausgewogene Ernährung bei uns hoch im Kurs“, bestätigt auch Hoteldirektor Jens Bernitzky.

„Ich freue mich von Herzen auf die Zusammenarbeit mit Experten wie Sternekoch Robin Pietsch, Let’s Dance Profitänzer Christian Polanc und den anderen Coaches sowie auf unsere fantastischen Teilnehmer. Und um diese Einblicke so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen, wird es ein exklusives Streaming für meine Community auf Social Media geben“ kündigt Cathy Hummels an.

„Wir freuen uns sehr auf die Tage mit Cathy Hummels und Ihren prominenten Gästen. Nicht nur, dass es eine Premiere für uns ist, die Gästeauswahl repräsentiert ebenfalls einen Großteil unseres Angebots und unserer Philosophy, da nahezu alle Teilnehmer sehr starken Fokus auf Fitness, Sport, Ernährung, Bewegung sowie auf ein positives Mindset legen“, betont Hoteldirektor Jens Bernitzky.

Unter dem Motto „Making Memories“ verspricht die Veranstaltung eine einzigartige Gelegenheit, Körper und Geist zu stärken und einen Balance Boost zu erzielen. Die Teilnehmer erwartet ein inspirierendes und abwechslungsreiches Programm mit Workouts, Expertenvorträgen, gesunder Ernährung und vielem mehr.

