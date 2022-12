Jörg Schmidt wird Senior Vice President (SVP) People und Generalbevollmächtigter bei ELEMENT

Kurz vor Jahresende kann ELEMENT eine weitere Schlüsselpersonalie bekanntgeben. Jörg Schmidt wird zum 1. Januar 2023 als SVP People und Generalbevollmächtigter beim Berliner InsurTech einsteigen. Als erfahrener Personalstratege wird er zusammen mit CEO Astrid Stange eine tragende Rolle in der zukünftigen Ausrichtung des Unternehmens einnehmen.

Jörg Schmidt verfügt über eine große Expertise und Erfahrung in der Personalführung sowie als Versicherungsmanager. Über viele Jahre war er bei AXA Deutschland in der zentralen Funktion des Konzernpersonalleiters umfassend verantwortlich für die Personalarbeit des Konzerns. So war Jörg Schmidt mit dem Aufbau der Arbeitgebermarke betraut, hat die Neuausrichtung von HR sowie die Umsetzung des Kulturwandels maßgeblich geprägt und damit das Unternehmen auf die Herausforderungen der nächsten Jahre erfolgreich vorbereitet.

Mit seinem großen Erfahrungsschatz in strategischer und operativer Personalarbeit, mit seinem besonderen Fokus auf People, Leadership und Culture, ist Jörg Schmidt die perfekte Person für die Schlüsselposition des SVP People bei ELEMENT. Schmidt wird ab Januar kommenden Jahres die Gesamtverantwortung für People und Organization tragen und damit eine zentrale Rolle für die Personalstrategie und die zukünftige personelle Ausrichtung von ELEMENT spielen. Damit bildet diese Personalie eine wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung der Markt- und Wachstumsziele von ELEMENT.

