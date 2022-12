Brainhero erhält 2,5 Mio. € EIC-Förderung für den Aufbau einer personalisierten Heimtherapie für Kinder mit Autismus oder ADHS

Brainhero ist ein MedTech-Unternehmen, das Kindern mit Autismus und ADHS eine EEG Biofeedback Therapie zu Hause ermöglicht. Das Unternehmen wurde vor 4 Jahren mangels Alternativen am Markt von einem Ehepaar mit einem betroffenen Kind gegründet. Die Therapie ist seit Anfang Oktober in Deutschland und Österreich erhältlich.

Die EIC Accelerator Förderung ermöglicht es Brainhero, künftig neurologische Problemstellungen basierend auf der Gehirnsignatur durch Individualisierung und den bewährten EEG Biofeedback Ansatz noch besser zu behandeln. Das Unternehmen plant nun gemeinsam mit seinen Partnern die größte klinische Studie zum Thema Autismus und ADHS bei Kindern, um künftig die Medizinprodukte noch besser an die Bedürfnisse der Betroffenen Kinder und Familien anpassen zu können.

Die EIC-geförderte Innovation basiert auf der Forschung des Brainhero-Teams mit Partnern in Wien und wurde in der Start-up-Phase von aws, FFG, Health Hub Tirol und Wirtschaftsagentur Wien aktiv unterstützt. Der EIC Accelerator ermöglicht es Brainhero, ein breiteres Spektrum an neurologischen Erkrankungen anzugehen.

Dr. Elena Deliu von Brainhero, die das vom EIC geförderte Projekt leiten wird: „Die Finanzierung ist ein echter Beschleuniger, der es unserem Unternehmen ermöglicht, seine Ziele in etwa zwei Jahren zu erreichen. Die Ergebnisse werden außerdem unsere Bemühungen unterstützen, den Krankenversicherungsschutz für die Produkte und Dienstleistungen von Brainhero zu erleichtern.“

Bild Brainhero ist ein MedTech-Unternehmen, das Kindern mit Autismus und ADHS eine EEG Biofeedback Therapie zu Hause ermöglicht. Im Bild: Christof und Elena von Brainhero. © Brainhero

Quelle SPREAD PR