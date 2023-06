Jörn Reinecke erwirbt über Green FOX Energy strategische Beteiligung an der ON Energy

Umsetzungsfähiges Projektvolumen der Green FOX Energy steigt damit auf mehr als 2 GWp

Der Hamburger Investor Jörn Reinecke steigt beim Dortmunder Photovoltaik-Projektentwickler ON Energy ein und hat 50 Prozent der Anteile des Unternehmens über sein Unternehmen Green FOX Energy (GFE) übernommen.

Reinecke ist Gründer und Mehrheitsgesellschafter der Hamburger GFE und gilt als erfolgreicher Solar- und Immobilien- Investor. Mit seinem Einstieg und zusätzlichem Kapital strebt ON Energy ein schnelleres Wachstum in seinem Kerngeschäft an – der Planung und Entwicklung von Photovoltaikprojekten. GFE und ON Energy planen, Synergien zunächst vornehmlich im Bereich der Entwicklung von Photovoltaik- und Windprojekten zu realisieren.

Jörn Reinecke: „Der Einstieg bei ON Energy ergänzt das strategische Engagement von Green FOX Energy perfekt. Überzeugt haben mich das starke Gründerteam von Dr. Oliver Klein und Norman Luth sowie der innovative Ansatz bei der Akquisition von Flächen für die Entwicklung von Erneuerbare Energie Projekten. ON Energy und Green FOX Energy teilen die Vision einer klimaneutralen und nachhaltigen Energieversorgung. Unsere gemeinsame und partnerschaftliche Mission ist der schnelle Aufbau einer sauberen, sicheren und preiswerten Energieversorgung in Deutschland auf Basis erneuerbarer Energie. Damit bewegt sich die Green FOX Energy planmäßig auf dem vor einem Jahr angekündigten Wachstumspfad.“

Dr. Oliver Klein – gemeinsam mit Norman Luth Gründungsgesellschafter der ON Energy: „Mit Jörn Reinecke und der Green FOX Energy holen wir uns einen erfahrenen Partner mit Expertise im Bereich Erneuerbare Energien an unsere Seite, mit denen wir Synergien nutzen und nachhaltige, zukunftsfähige Projekte in Kooperation mit unseren kommunalen Partnern in den Standortkommunen unserer Projekte noch schneller vorantreiben können.“

An den Standorten Dortmund und Hamburg arbeiten künftig 48 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Bild: v.l.n.r.: Dr. Oliver Klein, Jörn Reinecke, Norman Luth / Bildrechte: Rolf Otzipka

Quelle: Green FOX Energy GmbH/ON Energy GmbH