Journee und NRW-Forum Düsseldorf schaffen einen Ort der Begegnung mit digitaler Kunst

Das Metaverse-as-a-Service Unternehmen Journee entwickelt gemeinsam mit der Kunstinstitution NRW-Forum Düsseldorf und der Plattform nextmuseum.io einen neuartigen Ausstellungsort, in dem digitale Kunst zur Schau gestellt und erlebbar gemacht werden kann. Journee Co-Gründer Christian Mio Loclair bindet in diesem Projekt – welches einerseits als architektonisches Werk und andererseits als Erlebniswerkstatt angesehen werden kann – bewusst charakteristische Elemente des NRW-Forums ein und erschafft zugleich eine vollkommen neue Welt, welche mit den Potenzialen und Grenzen des digitalen Raums spielt.

Quelle: NRW-Forum Düsseldorf

Die digitale Welt kann ganz einfach über den Laptop oder das Smartphone betreten werden – somit sind alle Besucher:innen eingeladen, das virtuelle Erlebnis zu erforschen und es aktiv mitzugestalten. Dreidimensionale und wechselnde „Virtual Residencies“ dienen hierbei als Ort des Dialogs und bringen künstlerische Ausstellungen auf die nächste Stufe.

Journee und das NRW-Forum haben mit dem wwwwforum einen Ort geschaffen, der digitalen Künstler:innen sowohl den kreativen Raum als auch die richtigen Werkzeuge an die Hand gibt, mit ihrer Kunst eine neue Dimension zu erforschen. Dadurch verhilft das Metaverse-as-a-Service Unternehmen dem NRW-Forum, die künstlerische Produktion und Präsentation von Ausstellungen auf eine neue Art und Weise und in höchster digitaler Qualität zu realisieren. Journee hat einen Raum entwickelt, der als dauerhaft bestehende Erweiterung der Kunstinstitution gilt und als Inspiration für Innovationen in der nationalen und internationalen Branche fungieren soll.

„Es war eine ganz besondere Ehre, mit dem NRW-Forum Düsseldorf an diesem virtuellen Raum zusammenzuarbeiten, in dem es um neue Formen, neue Farben und neue Wege geht, Kunst online zu erforschen“, sagt Journee Co-Gründer Christian Mio Loclair.

Zum Auftakt der Eröffnung am 30. März zeigt das wwwforum die Ausstellung „Come out and dance“ des Studios Christian Mio Loclair, welche laut dem NRW-Forum „die grundlegende Fragen zu erweiterter Realität stellt: Gibt es eine Aura des Digitalen? Was ist ein digitaler Zwilling? Und wann wird eine Erweiterung eigenständig?“. Darauf folgt ein Open Call für auf der Plattform nextmuseum.io, für den sich Künstler:innen vom 30.03. bis 30.04. bewerben können. Ab Mai werden die Kunstwerke dann in Form von Residencies online ausgestellt.

Titelbild: Visualisierung wwwforum Quelle: NRW-Forum Düsseldorf Studio-Christian Mio Loclair

Quelle Cléo Public Relations UG