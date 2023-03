SEGHORN und Fabit kooperieren

Eine helfende Hand für unbürokratische Unterstützung – der Bremer Inkassodienstleiser SEGHORN kooperiert mit Fabit, dem digitalen Coach für gesunde Finanzen. Künftig werden Verbraucher*innen über Fabits unabhängige Hilfsangebot direkt auf den Forderungsschreiben und Mahnungen von SEGHORN informiert.

Ziel der Kooperation ist es, Menschen, die Schwierigkeiten mit dem Management der eigenen Finanzen haben, dabei zu unterstützen, gesunde Geldgewohnheiten aufzubauen und wieder finanziell fit zu werden. „Wer Probleme mit Geld hat, fühlt sich oft alleingelassen. Kommt dann noch ein Inkassoschreiben ins Haus geflattert, führt das bei Betroffenen oft zu einem Ohnmachtsgefühl“, weiß Dorothea van den Berg, Geschäftsführerin von SEGHORN. „Um dem entgegenzuwirken, bieten wir Betroffenen mit Fabit jetzt ein niederschwelliges und kostenloses Hilfsangebot an.“

„Gerade in schwierigen Zeiten, wie wir sie jetzt erleben, ist es wichtig, das eigene Finanzmanagement stärker in den Fokus zu rücken. Steigende Energie- und Lebenshaltungskosten setzen vielen Menschen in Deutschland zu“, sagt Susanne Krehl, Gründerin von Fabit. „Dass da auch mal eine Rechnung vergessen oder aufgrund knappen Geldes nicht bezahlt wird, kann passieren. Umso wichtiger ist es aber, Menschen auf Hilfsangebote aufmerksam zu machen, die sie dabei unterstützen, ihr Budget und ihre Ausgaben zu managen“, erklärt sie weiter.

Die unabhängige und kostenlose Fabit-App unterstützt Verbraucher*innen dabei, Ordnung in ihre Finanzen zu bringen. Dafür kombiniert Fabit anlassbezogene Finanzbildung, aktive Finanzhilfe im Alltag und eine verhaltenswissenschaftliche Herangehensweise, um die Nutzer*innen langfristig bei ihren Zielen zu unterstützen.

„Soziale Nachhaltigkeit ist bei uns fest verankert. Ein verantwortungsbewusstes Mit- und Füreinander sind die Grundlage unseres Handelns“, sagt van den Berg. Und weiter: „Durch die Kooperation mit Fabit erweitern wir unseren kundenzentrierten Ansatz um ein Hilfsangebot, das es den Verbrauchern und Verbraucherinnen ermöglicht, das private Finanzmanagement in die eigenen Hände zu nehmen.“

Quelle Bild und Text Fabit GmbH