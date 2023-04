80 Schülerinnen und Schüler begeistern mit Gründerqualitäten und jede Menge Innovationspotenzial

Sie gehen noch zur Schule, aber pitchen bereits wie die Profis: Bei drei Pitch Events in Münster, München und Berlin präsentierten 29 Schülerteams ihre selbst entwickelten Geschäftsideen. Die Jugendlichen überzeugten die Expertenjurys mit echtem Innovationsgeist und hochprofessionellen Auftritten. Die Gewinnerteams dürfen sich schon jetzt über einen Startplatz im JUGEND GRÜNDET Bundesfinale im Juni freuen. Ihre Geschäftsideen: Musikunterricht per App, ein Kleiderbügel mit Kniff und eine Online-Plattform für Dorfgemeinschaften.

„The easy way to music“, ist das Motto von Jette Biehl, Luis Link und Charlotte Richter von den Beruflichen Schulen in Bebra (HE). Mit ihrer Geschäftsidee „MusicCan“, einer App zum Erlernen von Musikinstrumenten, und einem musikalischen Pitch erreichte das Trio beim Pitch Event in Münster Platz 1. Die Jury war nicht nur beeindruckt von der sehr gut durchdachten Geschäftsidee, sondern auch von den Teamqualitäten und dem praktisch perfekten Branding.

Eine ganz andere Idee präsentierte das Gewinnerteam beim Pitch Event München: Johannes Huber, Elnar Askarov und Lucas Li von der Klosterschule vom Heiligen Grab in Baden-Baden (BW) haben bei JUGEND GRÜNDET „TheHänger“ entwickelt. „TheHänger“ ist ein faltbarer Kleiderbügel, bei dem sich die Bügelarme bequem nach unten falten lassen. Der Vorteil: Kleidungsstücke lassen sich direkt im Schrank vom Bügel nehmen, ohne am Kragen zu reißen. Wie sie mit ihrem Produkt den Alltag aller Menschen einfacher, effizienter und besser machen wollen, zeigten die Jungs anschaulich mit ihrem Prototypen – und überzeugten mit diesem rundum perfekten Auftritt auch die Jury.

Den Informationsfluss in kommunalen Einrichtungen sowie des Ehrenamtes vollständig zielgruppengerecht digitalisieren, das will Christian Maidhof vom Stefan-George-Gymnasium in Bingen am Rhein. Der Gewinner beim Pitch Event Berlin begeisterte die Jury mit einer perfekten und hochkompetenten Präsentation seiner App-Lösung „MeinDorfNet“, über die Gemeindeverwaltungen, Vereine oder Dörfer Nachrichten und Events veröffentlichen können. Damit will Christian Gemeinschaften und das Ehrenamt stärken – frei nach seinem Slogan: „Das WIR verbindet uns!“ Das einstimmige Urteil der Jury: Eine tolle Umsetzung einer Geschäftsidee, für die es in vielen Gemeinden einen klaren Bedarf gibt.

Gewinnerteams haben Startplatz im Bundesfinale 2023

Die drei erstplatzierten Teams haben sich mit ihren Pitches nicht nur die Anerkennung der Jury, sondern auch direkt einen Startplatz im JUGEND GRÜNDET Bundesfinale am 27. & 28. Juni 2023 in Stuttgart gesichert. Dort wird sich entscheiden, welches Team den Bundessieg und damit die Siegerreise ins Silicon Valley/USA mit nach Hause nimmt.

Um ins Finale zu gelangen, müssen die Teams aber auch in der zweiten Wettbewerbsphase punkten (Planspiel-Phase): Im Online-Planspiel „Start-up Simulator“ führen die Jugendlichen virtuell ein Unternehmen. Dabei müssen sie sich gegen die Konkurrenz durchsetzen und sich in Krisen bewähren. Noch bis zum 17. Mai 2023 haben die Teams Zeit, um im Planspiel ihre Management-Qualitäten zu beweisen, indem sie möglichst kluge und nachhaltige Entscheidungen treffen.

Jury tief beeindruckt von Ideenreichtum, Kompetenz und Teamgeist

JUGEND GRÜNDET ist ein bundesweiter Schülerwettbewerb und die Teilnehmenden kommen aus ganz Deutschland. Bei den Pitch Event des Jahres 2023 sind Teams aus neun Bundesländern vertreten. Besonders viele kommen aus Hessen (acht Teams), Baden-Württemberg (sieben Teams) und Nordrhein-Westfalen (fünf Teams). Aus Bayern haben es zwei, aus Rheinland-Pfalz drei und aus Sachsen, Thüringen, Niedersachsen und Brandenburg je ein Team zu den Pitch Events geschafft. Der Großteil der Jugendlichen besucht allgemeinbildende Gymnasien (22 Teams), sechs Teams kommen von berufsbildenden Schulen und ein Team besucht eine Gesamtschule.



JUGEND GRÜNDET Bundesfinale im Juni 2023 in Stuttgart

Die Expertinnen und Experten in der Jury zeigten sich bei allen drei Pitch Events begeistert von den Schülerteams und ihren starken Präsentationen, der enormen Vielfalt an unterschiedlichen Geschäftsideen und der großen Kompetenz, die die Jugendlichen für ihre Themen bewiesen. Auf den zweiten Plätzen landeten ein dimmbarer Universaladapter für LEDs (Team „SedLED“ aus Geisenheim, HE) eine App zur Selbstkontrolle der Haut (Team „Exoskin“ aus Traunstein, BY) und ein flexibler Skateboard-Protektor (Team „FlexProtexx“ aus Geisenheim, HE).

Die dritten Plätze belegten eine Löscharmatur für Elektrofahrzeuge (Team „Rescuevation“ Höhr-Grenzhausen, RP), nachhaltige und plastikfreie Shampookugeln mit Muschelkalk (Team „Margarita“ aus Sachsenheim, BW) sowie ein Industrie-Katalysator zur Umwandlung von C02 zu Sauerstoff (Team „CO 2 Oxygen“ aus Bebra, HE).

Mit innovativen Ideen die Zukunft gestalten

Aus Problemen Lösungen entwickeln und mit innovativen Ideen die Zukunft gestalten, das ist der Kerngedanke von JUGEND GRÜNDET. Der Schülerwettbewerb will Jugendli-che fürs Gründen begeistern und die Gründungskompetenzen von Schülerinnen und Schülern stärken. „Wer gründet, kann eigene Ideen umsetzen und die Welt verändern. Dafür braucht es Mut, Kreativität und Gestaltungswillen: All das zeigen Schülerinnen und Schüler jedes Jahr bei JUGEND GRÜNDET!“, so die Projektleitung Franziska Metzbaur.

Die besten 29 aus 868 Schülerteams

Zu den Pitch Events eingeladen werden nur die besten Teams, die im Wettbewerb ei-nen Businessplan für ihre selbst entwickelten Geschäftsideen eingereicht haben. Dafür haben die Jugendlichen Zeit von September bis Januar. Viele Schülerinnen und Schüler lassen sich bei der Ideenentwicklung von ihren ganz persönlichen Erfahrungen und den kleinen und großen Herausforderungen ihres Alltags inspirieren.

Im aktuellen Wettbewerbsjahr, in dem JUGEND GRÜNDET sein 20. Jubiläum feiert, wurden 868 Businesspläne eingereicht. Die 29 Pitch Event Teams durften bereits am Vortag zu den Events anreisen, wo sie mit einem individuell für sie zusammengestellten Rahmenprogramm empfangen wurden. Auf dem Programm standen unter anderem Einblicke in Start-up Zentren, Begegnungen mit Gründerinnen und Gründern und Unternehmensbesuche.

