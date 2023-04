planted.bratwurst ist ab Anfang Mai und so lange der Vorrat reicht österreichweit bei SPAR und im Online-Shop erhältlich

Sommer ohne Grillen? Unvorstellbar. Grillen ohne Tierfleisch? Dank Planted der neue Standard. Pünktlich mit der Rückkehr der warmen Temperaturen läutet das Foodtech Start-Up Planted die diesjährige Grillsaison mit einer Innovation ein: So gibt es das klassische Grillwürstel ab Anfang Mai mit der neuen planted.bratwurst auch pflanzenbasiert. Damit knüpft Planted am Erfolg der beliebten planted.chicken Grillspieße vom Vorjahr an und ergänzt sein bestehendes Grill-Sortiment um ein weiteres Must-Have für den Barbecue-Teller. Die perfekte Kombi für alle, die ihren Fleischkonsum auch beim BBQ reduzieren, aber nicht auf den Fleischgeschmack und das Erlebnis verzichten wollen.

Zum Anbeißen: Das cleanste Würstel aus nur sechs Zutaten

Planted ist Feuer und Flamme für pflanzliches Fleisch und weiß: tierische Wurst ist von gestern. Immer mehr Menschen möchten sich nachhaltiger ernähren, doch gerade ein traditionelles BBQ kommt oft nicht ohne klassische Fleischprodukte aus. Bis jetzt. Denn mit Planted gibt es eine gesündere und nachhaltigere Alternative für den Grill – ohne Zusatzstoffe oder Kompromisse bei Geschmack und Konsistenz. Die planted.bratwurst ist ganz frisch dabei mit einer Bilanz, die sich sehen lassen kann: Mit 76 Prozent weniger gesättigten Fettsäuren und 18 Prozent weniger Salz als ein tierisches Bratwürstel – dafür aber mit 36 Prozent mehr Proteinen.

Geschmacklich steht planted.bratwurst tierischer Wurst in nichts nach, denn das eigens von Planted entwickelte Herstellungsverfahren konzentriert sich auf den perfekten Biss und die richtige Textur. Auch die knackige Bräune lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen, wenn die planted.bratwurst auf dem Grill vor sich hin brutzelt. Zudem enthält die planted.bratwurst ausschließlich natürliche Zutaten: Erbsenprotein, Sonnenblumenöl, Wasser, Salz, Gewürze und Hefe, angereichert mit Vitamin B12. Ein zusätzlicher Fermentationsschritt verleiht dem Produkt seinen wahrhaft einzigartigen Biss und ein ausgezeichnetes Geschmacksprofil.



Same, same but better: Gleiches Erlebnis, besseres Fleisch

Wer den eigenen Fleischkonsum beim BBQ reduzieren möchte, braucht sich ab sofort nicht mehr mit einem Gemüsespieß in den Schatten stellen. Stattdessen sorgt Planted mit seinem Grill-Sortiment für eine Auswahl, bei der tierisches Fleisch in Vergessenheit gerät. „Wir sind sehr stolz auf das neueste Produkt in unserem Sortiment, mit dem wir die hohe Nachfrage nach einer gesünderen Wurst auf pflanzlicher Basis decken“, so Dr. Judith Wemmer, Leiterin Produktentwicklung bei Planted.

„Die Wünsche der Konsument:innen sind für uns ein wichtiger Treiber bei der Entwicklung neuer Produkte. Unser Anspruch ist es, dass sich eine tierfleischfreie Ernährung mühelos, ohne Verzicht und mit rein natürlichen Zutaten umsetzen lässt – auch bei der liebsten Sommersache der Welt, dem Grillen.“ Das Planted-BBQ-Trio zeigt, wie es geht – ganz nach dem Motto: Same experience, better meat. Mit planted.bratwurst, den planted.chicken Grillspießen und planted.pulled BBQ muss ab sofort auf rein gar nichts verzichtet werden – außer auf Tierleid und zweifelhafte Zusatzstoffe.

Fertig marinierter BBQ-Allrounder, passend zu jeder Beilage

Für den typischen BBQ-Geschmack sorgt eine hausgemachte Gewürz- und Kräutermischung aus Majoran, Thymian und weißem Pfeffer, die perfekt mit dem rauchigen Aroma des Grills harmoniert. Die planted.bratwurst kann mit verschiedensten Beilagen kombiniert werden: mit Brot, einem frischen Salat oder dem saisonalen Lieblingsgemüse. Und selbst an kalten Tagen ist sie zusammen mit Erdäpfelpüree und Sauerkraut das ultimative Wohlfühlessen.

Verfügbarkeit

planted.bratwurst in der Geschmacksrichtung Kräuter ist den ganzen Sommer über solange der Vorrat reicht in Packungen mit zwei Würstel à 90 Gramm (UVP: EUR 3,79) in ganz Österreich bei SPAR erhältlich, die planted.chicken Grillspieße gibt es für EUR 4,99 UVP. Zudem können die Produkte für das nächste Grillfest schnell und unkompliziert im Online-Shop von Planted bestellt werden.

Weitere Informationen unter: https://www.eatplanted.com/

Bilder: Für alle, die ihren Fleischkonsum auch beim BBQ reduzieren, aber nicht auf den Fleischgeschmack verzichten wollen. Copyright: © Planted

Quelle Ketchum GmbH